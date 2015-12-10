FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 690
что скажете по Евроене?
вход, ТР ?
Да за Сенсея переживаю, вторую неделю евро продает, не истощился бы
а рубь опять в гору...
Я спокоен ))) Стоп в 100 пп только состоятельному человеку под силу )))
А вдруг истощится, представляешь что будет???!!!
Эээ ... тесты? )))
Не, mql6 придется делать...
Четверки за глаза хватает )))
форум)))
Эээ ... тесты? )))