FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 690

что скажете по Евроене?

вход, ТР ?

 
stranger:
Да за Сенсея переживаю, вторую неделю евро продает, не истощился бы 
Я спокоен ))) Стоп в 100 пп только состоятельному человеку под силу )))
 

а рубь опять в гору...


 
artikul:
А вдруг истощится, представляешь что будет???!!!
 
stranger:
Эээ ... тесты? )))
 
artikul:
Не, mql6 придется делать...
 
stranger:
Четверки за глаза хватает )))
 
artikul:
форум)))
 
stranger:
Ну если только стена откажется разговаривать с Учителем )))
 
artikul:
всё закончено - довольно успешно. (да я и не сомневался)
