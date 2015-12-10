FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 841

Пако, посмотрел.
 
_new-rena:

чо та я не совсем въезжаю по английски...

в архиве стратегия или по ссылке с pdf-а?

Пдф читай)
 
artikul:
Не спорьте ))) Все граали только у меня )))
Профессор, будьте скромнее, граали только у НЕГО, истощенные)
 
stranger:
Профессор, будьте скромнее, граали только у НЕГО, истощенные)
У НЕГО только прогнозы )))
 
artikul:
У НЕГО только прогнозы )))
ЕГО выпустят к нам на НГ?)
 
stranger:
ЕГО выпустят к нам на НГ?)
Мне бы очень этого хотелось ))) Я скучаю по НЕМУ )))
stranger:
ЕГО выпустят к нам на НГ?)
artikul:
Мне бы очень этого хотелось ))) Я скучаю по НЕМУ )))
АМНИСТИЮ, АМНИСТИЮ !!! ))))
 
artikul:
Мне бы очень этого хотелось ))) Я скучаю по НЕМУ )))

Свободу, Учителю!!! 

А то некому нас послать.... 

 
Куклом новичков стращать,
Депозиты истощать,
Учат в ветке, учат в ветке, учат в ветке.
Крепко с Колею дружить,
Скрины с профитом лепить
Учат в ветке, учат в ветке, учат в ветке.

Еврой с йеной торговать,
Всех подальше посылать
Учат в ветке, учат в ветке, учат в ветке.
Никому не дать прогноз,
Выносить граалем мозг
Учат в ветке, учат в ветке, учат в ветке.

Ля-ля ля-ля ля-ля-ля
Ля-ля ля-ля ля-ля-ля ...
stranger:
Пако, посмотрел.

смотрю

пока только конвертор надыбал на халяву, PdfToCsv 

