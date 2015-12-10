FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 275
улетела. но это не новости так повлияли, явно
Открою тебе два больших секрета.
Первый. Спекуляции создают новости, а не наоборот.
Второй. Земля имеет форму шара.
не а, рано пока.
Да что рано, кина больше не будет, разве амеры через часа три еще вверх дернут.
следующий раз тока пятница. цель та же, состав больше и делов то ))))
Да это не евра улетела,а доллар понизился-новости переменно-отрицательные,а евра ни рыба,ни мясо.
у каждого пика свой канал - красненький чем не канал, не?, но уже позно 5 точек есть (((
это ты где такое подсмотрел? сможешь тогда объяснить сегодняшнее падение рубля к баку?
В ученики это к НЕМУ.
Суть не в том куда там сегодня дернулась евра, а в том что происходит на рынке, а происходит то что начинается слив бакса.