_new-rena:
улетела. но это не новости так повлияли, явно

Открою тебе два больших секрета.

Первый. Спекуляции создают новости, а не наоборот.

Второй. Земля имеет форму шара. 

 
Оставляю себе кластер в отдельном окне,главное не поверить,что это грааль,но как доп инструмент.......посмотрим.
 
_new-rena:
не а, рано пока.
Да что рано, кина больше не будет, разве амеры через часа три еще вверх дернут.
stranger:

спасибо, что могу сказать? перехожу в ученики ))))
stranger:
Да что рано, кина больше не будет, разве амеры через часа три еще вверх дернут.

следующий раз тока пятница. цель та же, состав больше и делов то ))))

 
_new-rena:
улетела. но это не новости так повлияли, явно
Да это не евра улетела,а доллар понизился-новости переменно-отрицательные,а евра ни рыба,ни мясо.
gnawingmarket:
Да это не евра улетела,а доллар понизился-новости переменно-отрицательные,а евра ни рыба,ни мясо.
это ты где такое подсмотрел? сможешь тогда объяснить сегодняшнее падение рубля к баку?
 

у каждого пика свой канал - красненький чем не канал, не?, но уже позно 5 точек есть ((( 

 
_new-rena:
это ты где такое подсмотрел? сможешь тогда объяснить сегодняшнее падение рубля к баку?
ага! только вчера агитировали за Советскую власть ))))
 
_new-rena:
следующий раз тока пятница. цель та же, состав больше и делов то ))))

В ученики это к НЕМУ.

Суть не в том куда там сегодня дернулась евра, а в том что происходит на рынке, а происходит то что начинается слив бакса. 

