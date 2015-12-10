FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 44

Bicus:

Добавил еще один бай к йене.

Либо хороший профит, либо б.у. )))

хороший ход. зарядил в ТС-ку...
 
Ishim:
старик с бородой - Стренджер!
stranger:

Ну, да, все правильно.

Ishim 

Ишим,ссыль дай Ему свою на Альпари-пусть учится............и про истощение не забудь(без сарказма)......сам хочу почитать,да всё время не выберу.
 
stranger:

Не ты определись то, какой с меня Учитль, ты чего, я же демщик-сливатор.

Так кто знает, чего рубль сегодня не торгуется? 

Ты учишь - критикуешь! советуешь!, у мну тс-ки сами работают мозгов не требуют - ка кой из меня учитель (((
 
Ishim:
Ты учишь - критикуешь! советуешь!, у мну тс-ки сами работают мозгов не требуют - ка кой из меня учитель (((

Учу? Кого? Про торговлю здесь с парой человек можно серьезно поговорить, а так только поржать)

Хотя в этой ветке в основном люди здравомыслящие, как на МТ5 зайдешь так там полный неадекват))) 

Рубль чего не торгуют? 

 
Выходной как бы-День народного единства. 4-го ноября Минин и Пожарский собрали ополчение и победили поляк(если не ошибаюсь).
 
gnawingmarket:
Выходной как бы-День народного единства. 4-го ноября Минин и Пожарский собрали ополчение и победили поляк(если не ошибаюсь).
Ептить, а годовщину гибели мамонтов еще не празднуют?))))
Ilij:

теперь поговорим за ауди...

по сове вниз, а я баи вижу:


противотренд опасен безоткатом. зарабатывают до кукла, ничего не имею против
 
вот другая - поглощение - помнишь ты говорил - сразу сольётся. Рубли вижу только в получку - увы (( 

Спасибо,  "подпишусь" на  ветки и комменты от Учителя.
 
В принципе учиться здесь некому уже-каждый в своей системе копается,как жук..........но всё равно мимолётом много полезного пролетает.....для тех,кто хочет ловить.
