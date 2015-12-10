FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 44
Добавил еще один бай к йене.
Либо хороший профит, либо б.у. )))
старик с бородой - Стренджер!
Ну, да, все правильно.
Ishim
Не ты определись то, какой с меня Учитль, ты чего, я же демщик-сливатор.
Так кто знает, чего рубль сегодня не торгуется?
Ты учишь - критикуешь! советуешь!, у мну тс-ки сами работают мозгов не требуют - ка кой из меня учитель (((
Учу? Кого? Про торговлю здесь с парой человек можно серьезно поговорить, а так только поржать)
Хотя в этой ветке в основном люди здравомыслящие, как на МТ5 зайдешь так там полный неадекват)))
Рубль чего не торгуют?
...............Так кто знает, чего рубль сегодня не торгуется?
Выходной как бы-День народного единства. 4-го ноября Минин и Пожарский собрали ополчение и победили поляк(если не ошибаюсь).
теперь поговорим за ауди...
по сове вниз, а я баи вижу:
вот другая - поглощение - помнишь ты говорил - сразу сольётся. Рубли вижу только в получку - увы ((
Ну, да, все правильно.
Ishim