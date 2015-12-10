FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 91

Ilij:

заряжу как я в рыжье малость...


Зря рыжего купил
 

демо =)

 

 

 
Люди, Вы когда-нибудь спите? ;)
 
Ilij:
профиты позакрывали?
Айдлер все таки правильно делает, что не говорит с вами о торговле, вы 50 пуков, 0.5 пункта считаете профитом, говорить здесь больше не о чем. Как вы торгуете то если структуру не видите?
 
Ilij:

так пунктыдемо разные бывают:


Илья, это все муйня. Фрагмент картины и не более. Здесь каждый, случись чего то урвать, со стейтом бежит. Ты тот же фунт через пару часов солить будешь, ты его в жизни до 62 не додержишь и так 99% присутствующих, не 90, не 95, а 99.
tol64:
Люди, Вы когда-нибудь спите? ;)
выспался не на шутку седня. прогу написал, тяперь в сторону. нихай баблосит. у меня дел ещё дохрена...
Ilij:

здесь точность не важна, важна цель

след. вход от 50%

след. от 161,8


вот у меня цель кажет: 1.59284675 ))) часть знаков никому уж тут нах не нужны )))) и она не стоит на месте, дрыгается чуток почему то )))
 
Ilij:

все верно, я его уже продал

вот мое виденье рынкета:


Так нафиг торговать? Можно в казино.
 
_new-rena:
выспался не на шутку седня. прогу написал, тяперь в сторону. нихай баблосит. у меня дел ещё дохрена...
Молодец! Трудолюбие это сила. ;))
 

Вот тебе всё видение до копейки, без фантазий 

 

