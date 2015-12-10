FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 91
заряжу как я в рыжье малость...
демо =)
профиты позакрывали?
так пунктыдемо разные бывают:
Люди, Вы когда-нибудь спите? ;)
здесь точность не важна, важна цель
след. вход от 50%
след. от 161,8
все верно, я его уже продал
вот мое виденье рынкета:
выспался не на шутку седня. прогу написал, тяперь в сторону. нихай баблосит. у меня дел ещё дохрена...
Вот тебе всё видение до копейки, без фантазий