FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 174

Новый комментарий
[Удален]  
Speculator_:

Выход вход 

а решение на вход - от балды?

кстате как тебе $200 (?):

https://www.mql5.com/ru/articles/408?utm_campaign=MQL5.community&amp;utm_medium=display&utm_source=RU+Write+Article+and+Earn+Money

Новая система публикации статей на MQL5.community
Новая система публикации статей на MQL5.community
  • 2012.06.06
  • MetaQuotes Software Corp.
  • www.mql5.com
Представляем вам новую систему публикации статей на MQL5.community. В ней мы постарались сделать весь процесс написания статьи максимально понятным и детализированным, разбив его на несколько последовательных этапов. На каждом из этих этапов мы будем давать вам полезные советы и рекомендации, своего рода квинтэссенцию опыта написания статей. Мы надеемся, что после прочтения этой статьи многие ваши вопросы отпадут сами собой. От вас же мы ждем новых интересных материалов, которые обязательно будут оценены по достоинству
 
_new-rena:

а решение на вход - от балды?

кстате как тебе $200 (?):

https://www.mql5.com/ru/articles/408?utm_campaign=MQL5.community&amp;utm_medium=display&utm_source=RU+Write+Article+and+Earn+Money

Ссылка не работает... 
[Удален]  
Speculator_:
Ссылка не работает... 

ок. но она местная и часто бывает в рекламе.

депо в порядке? я просто посмотрел на твой заход - ну от балды же, согласись. и это не смотря на то что я сам продаю....

тебе очень сильно повезет, если эти вылеты курса - работа кукла, тогда уж точно, можешь потирать ладошки)))

 
_new-rena:

ок. но она местная и часто бывает в рекламе.

депо в порядке? я просто посмотрел на твой заход - ну от балды же, согласись. и это не смотря на то что я сам продаю....

тебе очень сильно повезет, если эти вылеты курса - работа кукла, тогда уж точно, можешь потирать ладошки)))

Те скрины демонстративные. Хочу  подискутировать, если у кого будет желание. Стараюсь по максимальной возможности взять с рынка. Вот вход с реального счёта 

   

Это же как записная книжка, черновик, так сказать наброс мыслей типа что будет если так и вот так

 

Также такие хаотичные движения тоже не становятся сюрпризом здесь их можно предвидеть 

 

[Удален]  
Speculator_:

Те скрины демонстративные. Хочу  подискутировать, если у кого будет желание. Стараюсь по максимальной возможности взять с рынка. Вот вход с реального счёта 

   

Это же как записная книжка, черновик, так сказать наброс мыслей типа что будет если так и вот так

 

Также такие хаотичные движения тоже не становятся сюрпризом здесь их можно предвидеть 

 

у тебя на скринах сценарий, который Илья тебе по полочкам разложит, если дОбрый будет
 
_new-rena:
у тебя на скринах сценарий, который Илья тебе по полочкам разложит, если дОбрый будет
Кто? Илья? 
[Удален]  
Speculator_:
Кто? Илья? 

ну да. он же рельсы пользует. правда на евре тебе рельсами капитально все мозги и деньги вытрясут.

а по скрину на М1 - итак прослеживается 100%-ый флет. во флете никогда и никто не делает никаких маневров и уж тем более переворотов.

 
_new-rena:


Кто? Илья?
[Удален]  
Speculator_:
Кто? Илья?

ладно...

короче мыслю улови - не переворачивайся никогда во флете - медленный но уверенный путь к сливу.

 
_new-rena:

ладно...

короче мыслю улови - не переворачивайся никогда во флете - медленный но уверенный путь к сливу.

Почему про Илью не слова? 
1...167168169170171172173174175176177178179180181...871
Новый комментарий