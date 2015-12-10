FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 174
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Выход вход
а решение на вход - от балды?
кстате как тебе $200 (?):
https://www.mql5.com/ru/articles/408?utm_campaign=MQL5.community&utm_medium=display&utm_source=RU+Write+Article+and+Earn+Money
а решение на вход - от балды?
кстате как тебе $200 (?):
https://www.mql5.com/ru/articles/408?utm_campaign=MQL5.community&utm_medium=display&utm_source=RU+Write+Article+and+Earn+Money
Ссылка не работает...
ок. но она местная и часто бывает в рекламе.
депо в порядке? я просто посмотрел на твой заход - ну от балды же, согласись. и это не смотря на то что я сам продаю....
тебе очень сильно повезет, если эти вылеты курса - работа кукла, тогда уж точно, можешь потирать ладошки)))
ок. но она местная и часто бывает в рекламе.
депо в порядке? я просто посмотрел на твой заход - ну от балды же, согласись. и это не смотря на то что я сам продаю....
тебе очень сильно повезет, если эти вылеты курса - работа кукла, тогда уж точно, можешь потирать ладошки)))
Те скрины демонстративные. Хочу подискутировать, если у кого будет желание. Стараюсь по максимальной возможности взять с рынка. Вот вход с реального счёта
Это же как записная книжка, черновик, так сказать наброс мыслей типа что будет если так и вот так
Также такие хаотичные движения тоже не становятся сюрпризом здесь их можно предвидеть
Те скрины демонстративные. Хочу подискутировать, если у кого будет желание. Стараюсь по максимальной возможности взять с рынка. Вот вход с реального счёта
Это же как записная книжка, черновик, так сказать наброс мыслей типа что будет если так и вот так
Также такие хаотичные движения тоже не становятся сюрпризом здесь их можно предвидеть
у тебя на скринах сценарий, который Илья тебе по полочкам разложит, если дОбрый будет
Кто? Илья?
ну да. он же рельсы пользует. правда на евре тебе рельсами капитально все мозги и деньги вытрясут.
а по скрину на М1 - итак прослеживается 100%-ый флет. во флете никогда и никто не делает никаких маневров и уж тем более переворотов.
Кто? Илья?
ладно...
короче мыслю улови - не переворачивайся никогда во флете - медленный но уверенный путь к сливу.
ладно...
короче мыслю улови - не переворачивайся никогда во флете - медленный но уверенный путь к сливу.