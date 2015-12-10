FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 477
40 п. могут сделать счастливыми...
при чем тут клоун? там больше половины сигналов с демок
А я и не говорил, что клоунов мало - мне чо бесплатно работать? (подключатся или не подключатся)
не, ну ты дал))) спроси у модераторов - читают нашу ветку или не читают или ты считаешь, что твои сигналы прозвучали на этой неделе неубедительно?
видишь - даже менюшку форума переделали, денег там не стало, т.е. ветка просто сверхожидаема тут была )))
это про Еврочку ?
спасибо !
Это про среднесрок.
А это индех доллара
Можно не торопиться.
Ожидайте...
Фишер через два часа может тебя осчастливить)))
обидно, что поздно...
в люле (или в лялю) буду ужо
ладно...
нужен год ну с учётом истории сойдёт 6 месяцев. (ждём июня)
вот так примерно )))
да за 6 месяцев твои сигналы уже золотыми станут )))
а где текстовая часть? чо там?
да за 6 месяцев твои сигналы уже золотыми станут )))