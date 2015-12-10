FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 477

Ilij:

40 п. могут сделать счастливыми...


Фишер через два часа может тебя осчастливить)))
 
_new-rena:
при чем тут клоун? там больше половины сигналов с демок
А я и не говорил, что клоунов мало - мне чо бесплатно работать? (подключатся или не подключатся)
Ishim:
А я и не говорил, что клоунов мало - мне чо бесплатно работать? (подключатся или не подключатся)

не, ну ты дал))) спроси у модераторов - читают нашу ветку или не читают или ты считаешь, что твои сигналы прозвучали на этой неделе неубедительно?

видишь - даже менюшку форума переделали, денег там не стало, т.е. ветка просто сверхожидаема тут была )))

 
tuma88:
это про Еврочку ?
спасибо !

Это про среднесрок.

А это индех доллара


Можно не торопиться.

 
Ilij:

40 п. могут сделать счастливыми...


Ожидайте...

 

 
stranger:
Фишер через два часа может тебя осчастливить)))

обидно, что поздно...

в люле (или в лялю) буду ужо

 
21april:

Ожидайте...

 

ладно...


 
_new-rena:

не, ну ты дал))) спроси у модераторов - читают нашу ветку или не читают или ты считаешь, что твои сигналы прозвучали на этой неделе неубедительно?

видишь - даже менюшку форума переделали, денег там не стало, т.е. ветка просто сверхожидаема тут была )))

   нужен год ну с учётом истории сойдёт 6 месяцев. (ждём июня)

 

вот так примерно ))) 

Ishim:

   нужен год ну с учётом истории сойдёт 6 месяцев. (ждём июня)

вот так примерно )))

да за 6 месяцев твои сигналы уже золотыми станут )))

а где текстовая часть? чо там?

 
_new-rena:
да за 6 месяцев твои сигналы уже золотыми станут )))
стейт на предыдущей странице (образец!)
