FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 845
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Шо твоя прога, тут видишь какие полотна подвалили))))
Особенно лунь впечатляет, он же придаст сил евро?)))))
за те бабки, которые потеряешь на продаже рублика - можно просто прогу хорошую купить...
за те бабки, которые потеряешь на продаже рублика - можно просто прогу хорошую купить...
Для тех кто в танке повторяю - я держу открытые позиции только на паре евродоллар )))
Для тех кто в танке повторяю - я держу открытые позиции только на паре евродоллар )))
Пока потеряли те кто его покупал, он и нефть по статистике лидеры падения в этом году.
ещё бы. вообще не понимаю смысла в думках над санкциями. так то проще...
Да что те санкции, если бы не падение нефти, то Россия только поржала бы над ними)
продаешь или покупаешь?