FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 845

stranger:

Шо твоя прога, тут видишь какие полотна подвалили))))

Особенно лунь впечатляет, он же придаст сил евро?))))) 

шедевр
 
_new-rena:
за те бабки, которые потеряешь на продаже рублика - можно просто прогу хорошую купить...
Для тех кто в танке повторяю - я держу открытые позиции только на паре евродоллар )))
 
Пока потеряли те кто его покупал, он и нефть по статистике лидеры падения в этом году.
artikul:
Для тех кто в танке повторяю - я держу открытые позиции только на паре евродоллар )))
продаешь или покупаешь?
 
Эх, нет Сенсея, он бы все растолковал)
stranger:
Пока потеряли те кто его покупал, он и нефть по статистике лидеры падения в этом году.
ещё бы. вообще не понимаю смысла в думках над санкциями. так то проще... тем более что вообще на рынок не подумавши рубь бросили.
 
Да что те санкции, если бы не падение нефти, то Россия только поржала бы над ними)
stranger:
Да что те санкции, если бы не падение нефти, то Россия только поржала бы над ними)
ВВП уже заметил, что нефть падает, а бензин растет. Ну кто как выкручивается. Сговорились небось...
 
_new-rena:
продаешь или покупаешь?
artikul:
текущий прогноз - 1,2155, но я пока в покупке. тоже прога, не мешаю ей. не всё коту масленница...
