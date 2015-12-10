FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 62
По поводу айбиэм у меня таких дурных мыслей как купить нет.
привет! я здесь не при чом. (меньше слушай голоса...)
Привет ))) Сам то как ? ))) Есть намётки? )))
всё уже плутания закончены! сам нормально! что известно то известно, что по % вероятности то тем и останется !))))))))))
Блиннн, где Спекуль? ГиЖо рисують, сокровенную точку. Срочно ждём прогноз!!!
Похвалился бы что ли )))
похоже вышел он ((( евра как посыпалась....
да он то прикрылся и байку чиркнул. так что завалит всеми видами скринов скора
в ларёк побёг за обмывкой!
значит на радостях сам шоркнет по холсту воблой ))))
на евре первая трендовая - должна пробить!