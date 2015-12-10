FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 62

stranger:
По поводу айбиэм у меня таких дурных мыслей как купить нет.
эт кто акция или валюта?
 
Ishim:
привет! я здесь не при чом. (меньше слушай голоса...)
Привет ))) Сам то как ? ))) Есть намётки? )))
 
Sdimm:
всё уже плутания закончены! сам нормально! что известно то известно, что по % вероятности то тем и останется !))))))))))
 
Ishim:
Похвалился бы что ли )))
 
_new-rena:
Блиннн, где Спекуль? ГиЖо рисують, сокровенную точку. Срочно ждём прогноз!!!
похоже вышел он ((( евра как посыпалась....
 
Sdimm:
ещё ничего не заработал (тока нашол)
Ishim:
да он то прикрылся и байку чиркнул. так что завалит всеми видами скринов скора
 
_new-rena:
в ларёк побёг за обмывкой!
Ishim:
значит на радостях сам шоркнет по холсту воблой ))))
 
_new-rena:
на евре первая трендовая - должна пробить! 

