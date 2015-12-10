FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 120

iIDLERr:
ща конкретно продал слегонца

ну-ну. И нахрена? Мужики полтора года скупали и на кой хрен им серьезно вниз идти?

Ты о своем киви на перехай уже не думаешь?  

 
Ishim:
Они моими скринами пользуются - без лицензии... придётся мне брать лицензию ))) (на отстрел)))))
а  раньше  ты шаблоны раздавал. Теперь только твоими картинками  и  приходится довольствоваться.

спасибо !
tuma88:

Приветик !

По Еврочке ...
чудесное  демо
локи же, от них тока своп
tuma88:

Реночка !

Не видно плавающих  уровней ! Если  не  сложно --- покажи !

Спасибо !
они скатываются по каналу на скринах Ильи
 
_new-rena:
они скатываются по каналу на скринах Ильи

каналы каналами

да такой есть расклад:


 
Россию выдавливают с Европейского рынка а свободные ниши занимают Американские компании отсюда снижение уровня безработицы в США. Европа терпит убытки из-за ответных санкций. Ни кто не берёт их яблоки,мясо и прочие продукты. Многие разоряются, растёт уровень безработицы. Так что думаю бакс ещё будет расти.
 

мясо рулит деревянным...


 
Gravissimus:
Россию выдавливают с Европейского рынка а свободные ниши занимают Американские компании отсюда снижение уровня безработицы в США. Европа терпит убытки из-за ответных санкций. Ни кто не берёт их яблоки,мясо и прочие продукты. Многие разоряются, растёт уровень безработицы. Так что думаю бакс ещё будет расти.
Логично..........но с коррекциями-----жизнь это волна.
 

логично киви продать:


 
Поставил бай лимит на золото https://c.mql5.com/3/49/XAUUSD_mH1.png
