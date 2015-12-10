FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 120
ща конкретно продал слегонца
ну-ну. И нахрена? Мужики полтора года скупали и на кой хрен им серьезно вниз идти?
Ты о своем киви на перехай уже не думаешь?
Они моими скринами пользуются - без лицензии... придётся мне брать лицензию ))) (на отстрел)))))
спасибо !
Приветик !
По Еврочке ...
Реночка !
Не видно плавающих уровней ! Если не сложно --- покажи !
Спасибо !
они скатываются по каналу на скринах Ильи
каналы каналами
да такой есть расклад:
мясо рулит деревянным...
Россию выдавливают с Европейского рынка а свободные ниши занимают Американские компании отсюда снижение уровня безработицы в США. Европа терпит убытки из-за ответных санкций. Ни кто не берёт их яблоки,мясо и прочие продукты. Многие разоряются, растёт уровень безработицы. Так что думаю бакс ещё будет расти.
логично киви продать: