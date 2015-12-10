FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 243
Евра твоя далеко упала?) По канадцу тоже лось, не, надо поменьше здесь шариться)))
О,евра молодцом! Один бай уже снова в плюсе(а то на прошлой неделе просела зараза-она это может!)
о! чифирь купился))) давно я его не видал в команде с евриком )))) очень, очень приятно !
не рановато ли?
будет цена лучче - закупимся ишшо )))))
всё равно выше верхнего красного треугольника потом залетит
Чёрный вторник...
Засандалил серебро с 16.67 да и ну его нах, хорош на сегодня.
Сенсей, ты евро еще и на фигуру выше увидишь, так что наберись терпения)))
матожидание, мать его...
