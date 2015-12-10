FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 243

stranger:
Евра твоя далеко упала?) По канадцу тоже лось, не, надо поменьше здесь шариться)))
в черашний план! за отложенником пошла на 2470 https://www.mql5.com/ru/forum/37348/page217
 
О,евра молодцом! Один бай уже снова в плюсе(а то на прошлой неделе просела зараза-она это может!)
[Удален]  
gnawingmarket:
О,евра молодцом! Один бай уже снова в плюсе(а то на прошлой неделе просела зараза-она это может!)
да, молодцом! набирает обороты)))
[Удален]  
о! чифирь купился))) давно я его не видал в команде с евриком )))) очень, очень приятно !
 
_new-rena:
о! чифирь купился))) давно я его не видал в команде с евриком )))) очень, очень приятно !

не рановато ли?


[Удален]  
Ilij:

не рановато ли?


будет цена лучче - закупимся ишшо )))))

всё равно выше верхнего красного треугольника потом залетит

 
_new-rena:
о! чифирь купился))) давно я его не видал в команде с евриком )))) очень, очень приятно !
Это чего?))))
 

Чёрный вторник... 

 

Засандалил серебро с 16.67 да и ну его нах, хорош на сегодня.

Сенсей, ты евро еще и на фигуру выше увидишь, так что наберись терпения))) 

 

матожидание, мать его...

https://www.mql5.com/ru/forum/37348/page238

