FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 551
о чём будем думать?
о предстоящих тейках...
Фунт тормозит, его на 1,5470 ждут, а он никак - грит, евра устала.
Илья, такое и в альпах есть, это только котировки, объемов то нет.
и как теперь торговать, без объемов?
а палками на них...
кста, на фунте очень интересная картина
есть цели теперь и на бай и на селл, и входы есть
вставать можно в обе стороны, все здесь отработает!!!
а по палкам...
есть цели теперь и на бай и на селл, и входы есть
Он объем вверх пробил, но выше 5780 сопротивлений куча, так что хз, хай пока покурит до завтра.
Ну, сиди, жуй помидоры))) это при том что я ее не торгую, специально зашел сказать, а ОН - нах меня((((
Недельная свеча за 23,11 вверх до 1,5810 всё подчистила... бум посмотреть. Но индекс сегодня сильно просел.
учись культурному общению! эт не у вас в деревне... , поставил бу - рано закрывать ещё столько ждём - ну не за один день ))))) надо же поразводить ))))
Жди, меня кумарит ее ждать, культурный ты наш) Куда профессора дел?)))