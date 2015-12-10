FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 551

Фунт тормозит, его на 1,5470 ждут, а он никак - грит, евра устала.
 
_new-rena:
о чём будем думать?

о предстоящих тейках...


 
Silent:
Он объем вверх пробил, но выше 5780 сопротивлений куча, так что хз, хай пока покурит до завтра.
 
stranger:
Илья, такое и в альпах есть, это только котировки, объемов то нет.

и как теперь торговать,  без объемов?

а палками на них...

кста, на фунте очень интересная картина

есть цели теперь и на бай и на селл, и входы есть

вставать можно в обе стороны, все здесь отработает!!!

 
Ilij:

и как теперь торговать,  без объемов?

а по палкам...

кста, на фунте очень интересная картина

есть цели теперь и на бай и на селл, и входы есть

А кто его торговать будет, японцы? Кури до завтра. Вверх там еще ход есть.
 
stranger:
Недельная свеча за 23,11 вверх до 1,5810 всё подчистила... бум посмотреть. Но индекс сегодня сильно просел.
 
stranger:
Ну, сиди, жуй помидоры))) это при том что я ее не торгую, специально зашел сказать, а ОН - нах меня((((
учись культурному общению! эт не у вас в деревне... , поставил бу - рано закрывать ещё столько ждём - ну не за один день ))))) надо же поразводить ))))
 
Silent:
Недельная свеча за 23,11 вверх до 1,5810 всё подчистила... бум посмотреть. Но индекс сегодня сильно просел.
 
Ishim:
учись культурному общению! эт не у вас в деревне... , поставил бу - рано закрывать ещё столько ждём - ну не за один день ))))) надо же поразводить ))))
Жди, меня кумарит ее ждать, культурный ты наш) Куда профессора дел?)))
 
stranger:
Жди, меня кумарит ее ждать, культурный ты наш) Куда профессора дел?)))
профессор пошол мухаморы собирать (говрит мож остались под снегом)
