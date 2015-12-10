FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 575

Ishim:
некондишен здесь, без теории ничего у вас не будет ((((. (эти "рельсы" - это эпизод какой то работающий - просто угадайка)

угадывайте...

а я жду профит по GBPCHF:


 
На пред. стр. про профит дописал)
 
stranger:
Понимаешь какое дело, если ты хочешь пи-пи, то какую теорию не приплети, а сделать то все равно надо 
ну так это опровергает наличие эпизода "рельсы" - захотят пи пи сольют, а вот в теории  всё предусмотрено! (тама даже СЛ есть)
 
Так рельсы это ересь, Илья притащил тоже, прочитал первую страницу книжки про ПА, а дальше не осилил)))))))))
 
вообче ничего не смотрю кроме пары пар, а стейт из такого компота пар! - по одной паре статистика будет? (хотя бы сделок 50)
 
stranger:
Так рельсы это ересь, Илья притащил тоже, прочитал первую страницу книжки про ПА, а дальше не осилил)))))))))

доливочка! - общий стоп 140пп от верхнего, в просадке ничего не будет закрываться только по лосю, + свободен к закрытию по любому сигналу начиная с бу. 

 
Одухотворился, такие скрины это очень и очень 

 

 
почему ересь это эпизод (набор свечек - блин так давно в церкви не был....), терия должна определить паттерн - ии эти рельсы вставить туда - и и ответить , что это паттерн или часть паттерна.
 
я сам себе помочь ничем не могу - остаётся ждать... (я же не вижу будущего)
 
Так там черным по белому написано, что главное в ПА это УРОВНИ, а не то что рисуется возле него)))) Тебе запросто пинбар в сопротивление могут нарисовать и от него рухнуть, на фунте любят это дело)
