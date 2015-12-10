FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 575
некондишен здесь, без теории ничего у вас не будет ((((. (эти "рельсы" - это эпизод какой то работающий - просто угадайка)
угадывайте...
а я жду профит по GBPCHF:
а я жду профит по GBPCHF:
Понимаешь какое дело, если ты хочешь пи-пи, то какую теорию не приплети, а сделать то все равно надо
ну так это опровергает наличие эпизода "рельсы" - захотят пи пи сольют, а вот в теории всё предусмотрено! (тама даже СЛ есть)
а я жду профит по GBPCHF:
Так рельсы это ересь, Илья притащил тоже, прочитал первую страницу книжки про ПА, а дальше не осилил)))))))))
доливочка! - общий стоп 140пп от верхнего, в просадке ничего не будет закрываться только по лосю, + свободен к закрытию по любому сигналу начиная с бу.
Одухотворился, такие скрины это очень и очень
Так рельсы это ересь, Илья притащил тоже, прочитал первую страницу книжки про ПА, а дальше не осилил)))))))))
почему ересь это эпизод (набор свечек - блин так давно в церкви не был....), терия должна определить паттерн - ии эти рельсы вставить туда - и и ответить , что это паттерн или часть паттерна.