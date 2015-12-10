FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 246

Новый комментарий
 
joo:

Вопрос такой ворочается..

Что будет, если много, очень много народа начнёт селить USDRUR? Долго, упорно и в огромных количествах? - в пределе если все торги по этой паре буду селится? Как это отразится на экономике России? Как отразится на мировой экономике?

А если все трейдеры мира (гипотетически) начнут торговать пары против доллара? - что будет?

Ничего, потому что ты селишь не в пустоту, а кому то. Покупателей всегда ровно столько сколько и продавцов. Если ты на базаре продал кило картошки, то у тебя его кто то купил и дал тебе за него, допустим кило морковки, вот ты стоишь и меняешь свою картошку на морковку, кило на кило, тут картошки на базаре появляется дох....я, а морковки мало и обмен идет кило к полутора, т.е., СПРОС на морковку вырос, как и ПРЕДЛОЖЕНИЕ картошки, потом спрос еще подрос и пошло кило на два, суть не в том сколько продавцов и покупателей, их всегда поровну, суть в том на что спрос.
 
Spekul:
у меня 500 пуков по нему, но иногда захожу на него побаловаться))
а больше не с чем побаловаться ((( (не с кем)    (да шучу я - тут все ассы - у мну ещё демо)
 
Суть в том что нефть опять падает в цене, вот где до х. предложений по ней, а значит и баксу хорошо
 
Ishim:
а больше не с чем побаловаться ((( (не с кем)    (да шучу я - тут все ассы - у мну ещё демо)
Сенсей, а эти два Спекуля они два или один?))))
 
Ishim:
а больше не с чем побаловаться ((( (не с кем)    (да шучу я - тут все ассы - у мну ещё демо)
так что эти 500 п. если за день может пройти 8000 п
[Удален]  
stranger:
Сенсей, а эти два Спекуля они два или один?))))
я всегда думал что один
 
Spekul:
Суть в том что нефть опять падает в цене, вот где до х. предложений по ней, а значит и баксу хорошо
Баксу как раз пох на то падает нефть или растет)
 
_new-rena:
я всегда думал что один
Так и я)))
 
stranger:
Сенсей, а эти два Спекуля они два или один?))))
нас двое ,но мы как один в этом бездонном рынке)))
 
stranger:
Сенсей, а эти два Спекуля они два или один?))))
Два Два старый вникай суть базара. Ни глупи а то я нажрусь спирта.
1...239240241242243244245246247248249250251252253...871
Новый комментарий