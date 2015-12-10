FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 246
Вопрос такой ворочается..
Что будет, если много, очень много народа начнёт селить USDRUR? Долго, упорно и в огромных количествах? - в пределе если все торги по этой паре буду селится? Как это отразится на экономике России? Как отразится на мировой экономике?
А если все трейдеры мира (гипотетически) начнут торговать пары против доллара? - что будет?
у меня 500 пуков по нему, но иногда захожу на него побаловаться))
а больше не с чем побаловаться ((( (не с кем) (да шучу я - тут все ассы - у мну ещё демо)
Сенсей, а эти два Спекуля они два или один?))))
Суть в том что нефть опять падает в цене, вот где до х. предложений по ней, а значит и баксу хорошо
я всегда думал что один
