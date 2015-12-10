FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 209
Спекуль, ты где картинку таку взял? У тебя есть то, что прилагается к картинке и откуда ты 147$ там разглядел?
Вот так неделю начал
Но тут важно не просто процент нагнать но и 147$ не слить.
Ну вот так я начал неделю
это в рублях
Пусть будет 1.5$ Если Вам так легче. По сути сумма не важна.
поменял - вижу. а откуда старая? ты чр этот сайт целиком чтоли качаешь?
Но если ориентироваться по процентам. То у вас 7$ мои 147$ = 1.5$. У Вас преимущество.
Как понять выделенное?
То есть как это "попробовать"? ))) Это финансовый рынок, а не кооперативный )))
а преимущество только в одном, рискую я всего лишь 7$ и процент риска в сделках будет высокий
не хочешь не надо (сиди голодный)
на первом балансе у тебя 116 штук было. картинка откуда у тебя такая?