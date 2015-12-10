FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 209

_new-rena:
Спекуль, ты где картинку таку взял? У тебя есть то, что прилагается к картинке и откуда ты 147$ там разглядел?
Пусть будет 1.5$ Если Вам так легче. По сути сумма не важна. 
 
Speculator_:

Вот так неделю начал

 

Но тут важно не просто процент нагнать но и 147$ не слить.  

Ну вот так я начал неделю

это в рублях

Speculator_:
поменял - вижу. а откуда старая? ты чр этот сайт целиком чтоли качаешь?
 
_new-rena:
Как понять выделенное?
 
Speculator_:
Но если ориентироваться по процентам. То у вас 7$ мои 147$ = 1.5$. У Вас преимущество.   
а преимущество только в одном, рискую я всего лишь 7$ и процент риска в сделках будет высокий
Speculator_:
на первом балансе у тебя 116 штук было. картинка откуда у тебя такая?
 
artikul:
То есть как это "попробовать"? ))) Это финансовый рынок, а не кооперативный )))
не хочешь не надо (сиди голодный) 
 
Spekul:
Про преимущество так шутка без определённого смысла. Я каждую новую позицию открываю 1/100. По мере увеличение депозита. Тем самым добиваюсь огромного процента.
 
Ishim:
Так с крупными инвесторами не разговаривают )))
 
_new-rena:
А ссылка есть, на нечто первое? Я не понимаю о чём идёт речь! 
