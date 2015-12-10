FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 297
во, Рена мандюк поправил, зацените уровни:
Кажется поехала. Зря два микролота влил-как пионэр.
а у меня такие товарняки повсюду к целям прут - мамка не горюй.....
Драги бы тока не испортиллллл.....
Зачем же так много их?
)))
ну , ... перЕспектива !
Обязательно испортит на время.......чтобы стопов накосить.
Вот тот уровень на 1.1352 за уши притянут, там нет ничего.
Да что там будет, опять любителям евро продажи вынесут и опять будут слышаться стоны)))
ага, это мы есчо посмотрим. Щас учитель придёт и выдаст стране угля....
прастите - Учитель