FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 297

во, Рена мандюк поправил, зацените уровни:


 

Кажется поехала. Зря два микролота влил-как пионэр.

 

gnawingmarket:

Кажется поехала. Зря два микролота влил-как пионэр.

а у меня такие товарняки повсюду к целям прут - мамка не горюй.....

Драги бы тока не испортиллллл.....

 
Ilij:

во, Рена мандюк поправил, зацените уровни:


Зачем же так много их?

 

stranger:

Зачем же так много их?

)))

ну , ... перЕспектива !

 
_new-rena:

а у меня такие товарняки повсюду к целям прут - мамка не горюй.....

Драги бы тока не испортиллллл.....

Обязательно испортит на время.......чтобы стопов накосить.
 
Ilij:

во, Рена мандюк поправил, зацените уровни:


Вот тот уровень на 1.1352 за уши притянут, там нет ничего.
 
gnawingmarket:
Обязательно испортит на время.......чтобы стопов накосить.
Да что там будет, опять любителям евро продажи вынесут и опять будут слышаться стоны)))
stranger:
Вот тот уровень на 1.1352 за уши притянут, там нет ничего.
у него свой принцип тама, я уж не стал въезжать. лично я всего одну цель держу за уровень и делов...
stranger:
Да что там будет, опять любителям евро продажи вынесут и опять будут слышаться стоны)))

ага, это мы есчо посмотрим. Щас учитель придёт и выдаст стране угля....

прастите - Учитель

