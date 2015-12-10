FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 345
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Шаман, если нефть, серебро, золото, ауди продают и оно летит, то я и не спорю, а если чиф и евро застряли в уровнях, то ты рисуй не рисуй, пробьют - упадет, нет - хороший откат, по евро к 34-35, по чифу 90-91.
золото продают по 1190?
ну ладно...
или ты имел в виду "продают с целями в 50-100 пп"?
да и нефть скорее просто не покупают, ожидая ниже цен.
если вернуть соотношение евро к баксу 1 к 1, то и 1,21 (Тума, я поправил) может оказаться скромной целью, но тяжелой при отсутствии инфляции доллара. единственная надежда на завышенную цену бакса и рост спроса на железяки за доллары, которые находятся в обращении, с последующим обратным обменом железяк исключительно на национальную валюту.
Приветик !
Покрутил голубой шар....
1,2150 и 1,2190 получается. Точка разворота для покупок.
Так что я погорячился(возможно) на счёт верхов.
То есть сейчас продавать на откатах.
И если утром( с открытием) будет ГЭП вверх, то можно солить.
Спасибо !
в альпах нет безсвоповых счетов
золото продают по 1190?
ну ладно...
или ты имел в виду "продают с целями в 50-100 пп"?
да и нефть скорее просто не покупают, ожидая ниже цен.
Золото я давно сказал, раньше чем на 900 нех и думать о покупках. И то только начинать думать. А купил бы от 700, хорошее место)
Скажи что его покупают, на нижнюю зеленую не смотри, это я для себе поставил.
Золото я давно сказал, раньше чем на 900 нех и думать о покупках. И то только начинать думать. А купил бы от 700, хорошее место)
Скажи что его покупают, на нижнюю зеленую не смотри, это я для себе поставил.
его 1,5 года колошматили в узком диапазоне.
То, что сейчас происходит - это вынос покупателей-плечевиков перед ракетой.
По фунту - такая картинка
не думаю, что ниже пойдем.
Вот вы лучше скажите кто на какой цене видит серьезную поддержку на фунте? Или никто ничего не видит, только голимые проносы?
предлагаю сделать в начале каждой недели, то есть в понедельник опрос на всю неделю по определенным парам.
Администратору этой ветки нужно предложить
предлагаю сделать в начале каждой недели, то есть в понедельник опрос на всю неделю по определенным парам.
Администратору этой ветки нужно предложить
предлагаю сделать в начале каждой недели, то есть в понедельник опрос на всю неделю по определенным парам.
Администратору этой ветки нужно предложить
нафига?