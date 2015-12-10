FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 345

Новый комментарий
 
stranger:
Шаман, если нефть, серебро, золото, ауди продают и оно летит, то я и не спорю, а если чиф и евро застряли в уровнях, то ты рисуй не рисуй, пробьют - упадет, нет - хороший откат, по евро к 34-35, по чифу 90-91.

золото продают по 1190? 

ну ладно...

или ты имел в виду "продают с целями в 50-100 пп"?

да и нефть скорее просто не покупают, ожидая ниже цен.  

 
_new-rena:
если вернуть соотношение евро к баксу 1 к 1, то и 1,21 (Тума, я поправил) может оказаться скромной целью, но тяжелой при отсутствии инфляции доллара. единственная надежда на завышенную цену бакса и рост спроса на железяки за доллары, которые находятся в обращении, с последующим обратным обменом железяк исключительно на национальную валюту.

Приветик !
Покрутил голубой шар....
1,2150 и 1,2190  получается. Точка разворота для покупок.

Так   что  я  погорячился(возможно) на счёт верхов.
То есть сейчас  продавать  на откатах.

И если  утром( с открытием) будет ГЭП вверх, то  можно солить.

Спасибо !
 
Ishim:
в альпах нет безсвоповых счетов
О, Василий, смотри внимательнее)
 
lactone:

золото продают по 1190? 

ну ладно...

или ты имел в виду "продают с целями в 50-100 пп"?

да и нефть скорее просто не покупают, ожидая ниже цен.  

Золото я давно сказал, раньше чем на 900 нех и думать о покупках. И то только начинать думать. А купил бы от 700, хорошее место)

Скажи что его покупают, на нижнюю зеленую не смотри, это я для себе поставил.

 

 
Вот вы лучше скажите кто на какой цене видит серьезную поддержку на фунте? Или никто ничего не видит, только голимые проносы?
 
stranger:

Золото я давно сказал, раньше чем на 900 нех и думать о покупках. И то только начинать думать. А купил бы от 700, хорошее место)

Скажи что его покупают, на нижнюю зеленую не смотри, это я для себе поставил.

 

его 1,5 года колошматили в узком диапазоне.

То, что сейчас происходит - это вынос покупателей-плечевиков перед ракетой.  

 

По фунту - такая картинка

 

не думаю, что ниже пойдем.

 
stranger:
Вот вы лучше скажите кто на какой цене видит серьезную поддержку на фунте? Или никто ничего не видит, только голимые проносы?
5502 до января в первых числах разворот
 

предлагаю сделать в начале каждой недели, то есть в понедельник опрос на всю неделю по определенным парам. 

Администратору этой ветки нужно предложить 

[Удален]  
nosferatu24ru:

предлагаю сделать в начале каждой недели, то есть в понедельник опрос на всю неделю по определенным парам. 

Администратору этой ветки нужно предложить 

ты прав, пора завязывать с прогнозами, иначе они дольше сбываются.
 
nosferatu24ru:

предлагаю сделать в начале каждой недели, то есть в понедельник опрос на всю неделю по определенным парам. 

Администратору этой ветки нужно предложить 

нафига?

1...338339340341342343344345346347348349350351352...871
Новый комментарий