FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 387
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
в одной цене? а как там увидеть покупки отдельно и как продажи - цена же одна ((( ?
вот смотри пример, что сейчас делает толпа в евре? (ну так скажем большинство)
в одной цене? а как там увидеть покупки отдельно и как продажи - цена же одна ((( ?
мне кажется что продаёт, так?
нет!
мне 9 лет хватило )))), как не знаю - ты просто скажешь вижу! +++ (или не скажешь - есть косяки - вчера не озвучивал)
ну за хранение наркотиков... неее, не говори...
ух ты, не может быть! а как ты увидел?
поздно продавать - цена к двум лоу подошла (20 пипок осталось) - толпа ждёт! что будет дальше )))))))))))))))