_new-rena:
в одной цене? а как там увидеть покупки отдельно и как продажи - цена же одна ((( ?
вот смотри пример, что сейчас делает толпа в евре? (ну так скажем большинство)
Ishim:
мне кажется что продаёт и пипсует, так?
 
_new-rena:
мне 9 лет хватило )))), как не знаю - ты просто скажешь вижу! +++ (или не скажешь - есть косяки - вчера не озвучивал)
 
_new-rena:
нет!
Ishim:
ух ты, не может быть! а как ты увидел?
Ishim:
ну за хранение наркотиков... неее, не говори...
 
_new-rena:
А ты думаешь чего ЕГО так прет)))))))
_new-rena:
поздно продавать - цена к двум лоу подошла (20 пипок осталось) - толпа ждёт! что будет дальше )))))))))))))))
Ishim:
а тейки у тебя там или выше?
