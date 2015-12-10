FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 128

Speculator_:

Позы не дошли до профита пару пипсов. Конечно же наблюдая все три позиции в плюсе расставил бы правильные стопы!            

Пора переходить к автоматизации хотя бы на такие случаи. ;))
 

 

Так войду! 

 
tol64:
Пора переходить к автоматизации хотя бы на такие случаи. ;))

Я пользуюсь автоматом в принципе!

 

 
IRIP:
А как понять, где ставить тейкпрофит по вашей системе?

О! Вариантов куча:

1. Тралить тейк к ордеру по Юсуфовскому индюку с периодом 2000(синий на Моих скринах) или по машке 2000(голубой). Но это при условии,что ордер открыт в сторону индюков,на максимальном удалении от них и желательно чтобы индюки лежали по горизонту(т.е. рынок флетует с размахом около 1000пп).

2. Закрыть ордер по факту выхода осцилляторов WPR 600 и 21(в подвале) выше -20 или ниже -80.

3. Выставить тейк на сильном уровне(поддержка или сопротивление),с учётом,что рынок крутится вокруг длинных периодов,т.е. если покупка,то поискать наторговку/сопротивление выше длинно-периодных индикаторов.

4. Когда Хондрик240(фиолетовая волна на скринах) из поддержки становится сопротивлением и наоборот. 

5. Целью могут быть уровни Мюррея(теория общедоступна) или пивоты от MR3 и выше или от MS3 и ниже.

6. ...И последнее-потрахаться с Системой и видеть общую картину. 

 
Speculator_:
Как то автоматы мне ни по душе.
там уже пулемёт нужен )))
 
Speculator_:

Я пользуюсь автоматом в принципе!

Забыл поставить в этот раз? )
 
Ishim:
там уже пулемёт нужен )))

Данный пост трактовал не верно.  

 
tol64:
Забыл поставить в этот раз? )

Соседка отвлекла грохот суету создала. Сейчас на короткую позицию поставил и ужинать пойду.  

Даже так сделаю!

 

 
Ilij:

подливают:


Сейчас наверно кое-кто заметит на USDJPY два бара черный и белый на часе, рядом стоящие =)
 
gnawingmarket:

О! Вариантов куча:

..И последнее-потрахаться с Системой и видеть общую картину. 

А вариант с локом позиций (раз это позволяет МТ4) до ... самого не хочу? 

например, прибыльный бай по факту (по сигналу) закрываем

новым селом...

а? 

