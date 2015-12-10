FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 128
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
...
Позы не дошли до профита пару пипсов. Конечно же наблюдая все три позиции в плюсе расставил бы правильные стопы!
Так войду!
Пора переходить к автоматизации хотя бы на такие случаи. ;))
Я пользуюсь автоматом в принципе!
А как понять, где ставить тейкпрофит по вашей системе?
О! Вариантов куча:
1. Тралить тейк к ордеру по Юсуфовскому индюку с периодом 2000(синий на Моих скринах) или по машке 2000(голубой). Но это при условии,что ордер открыт в сторону индюков,на максимальном удалении от них и желательно чтобы индюки лежали по горизонту(т.е. рынок флетует с размахом около 1000пп).
2. Закрыть ордер по факту выхода осцилляторов WPR 600 и 21(в подвале) выше -20 или ниже -80.
3. Выставить тейк на сильном уровне(поддержка или сопротивление),с учётом,что рынок крутится вокруг длинных периодов,т.е. если покупка,то поискать наторговку/сопротивление выше длинно-периодных индикаторов.
4. Когда Хондрик240(фиолетовая волна на скринах) из поддержки становится сопротивлением и наоборот.
5. Целью могут быть уровни Мюррея(теория общедоступна) или пивоты от MR3 и выше или от MS3 и ниже.
6. ...И последнее-потрахаться с Системой и видеть общую картину.
Как то автоматы мне ни по душе.
Я пользуюсь автоматом в принципе!
там уже пулемёт нужен )))
Данный пост трактовал не верно.
Забыл поставить в этот раз? )
Соседка отвлекла грохот суету создала. Сейчас на короткую позицию поставил и ужинать пойду.
Даже так сделаю!
подливают:
О! Вариантов куча:
..И последнее-потрахаться с Системой и видеть общую картину.
А вариант с локом позиций (раз это позволяет МТ4) до ... самого не хочу?
например, прибыльный бай по факту (по сигналу) закрываем
новым селом...
а?