FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 668
GKFX отжигает )
Всем привет! Профитов! Че там Драги сказал - "Мы подумаем до середины 1 квартала" - как раз до февраля ГЕП закроем такими темпами и на 3240 будет повод ЕЦБ бахнуть КУ мол курс опять высокий)) - потом вниз до мая месяца вообщем пока так - альтернатива тупо вниз до мая....
Учителя в председатели роснацбанка!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Когда будет выступать, то все будут понимать только слова, смысл выступления - нет))))
Санек, а реверс внизу зачем?)
это только если у вас в стране без смысла )))))
ни разу не выводил стока... это ппц как долго..... в час по чайной ложке, так и месяца не хватить...
интервенции )))) еще пожалеют, что так курс топят )))
я вывожу, а он всё выше и выше))) ох, ппц )))))))
для души )
ваще круть ))
для души! это если булаву в пиндостан заслать ))))
так зашли, я не против ))
для души ))
но там же дети.