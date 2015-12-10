FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 668

GKFX отжигает )

 
sanyooooook:

GKFX отжигает )

Санек, а реверс внизу зачем?)
 
kwinto:
Всем привет! Профитов! Че там Драги сказал - "Мы подумаем до середины 1 квартала" - как раз до февраля ГЕП закроем такими темпами и на 3240 будет повод ЕЦБ бахнуть КУ мол курс опять высокий)) - потом вниз до мая месяца вообщем пока так - альтернатива тупо вниз до мая....
а ты помнишь, что я тебе сказал про долл/йена )))) (то то же)
 
stranger:

Учителя в председатели роснацбанка!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Когда будет выступать, то все будут понимать только слова, смысл выступления - нет)))) 

это только если у вас в стране без смысла )))))
 
stranger:
Санек, а реверс внизу зачем?)
для души )
Ishim:
это только если у вас в стране без смысла )))))

ни разу не выводил стока... это ппц как долго..... в час по чайной ложке, так и месяца не хватить...

интервенции )))) еще пожалеют, что так курс топят )))

я вывожу, а он всё выше и выше))) ох, ппц )))))))

 
sanyooooook:
для души )
для души! это если булаву в пиндостан заслать )))) 
 

ваще круть ))

 

 
Ishim:
для души! это если булаву в пиндостан заслать )))) 

так зашли, я не против ))

для души ))

но там же дети. 

 
Учитель суров)))
