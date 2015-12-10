FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 717
Ёпт, не, рано тебе на место Учителя... пусть еще пошарится)
Я понимаю селл закрыл, зарубил убытки, но бай то зачем??????
А почему у Вас все линии только прямые. ведь в природе так не бывает, то пригорок, то овраг. Да и график вроде так ходит?
Так то природа, а мы кругами не ходим))))
За исключеием Великого
Шо, Сенсеюшка, крокодайл не ловится и евра не растет?))))
не суетись
Понял
Учитель, а можно нескромный вопрос? Где у Вас стоп?
Что то легла твоя евра на поддержку и слегка подергивается
жаль нет стохастиков, макдов и машек, можно было бы порассуждать о чем они нам говорят_))))))))
Понял
стоп не озвучивают - пути не будет ((((