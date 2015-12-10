FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 717

Ilij:

Ёпт, не, рано тебе на место Учителя... пусть еще пошарится)

Я понимаю селл закрыл, зарубил убытки, но бай то зачем?????? 

[Удален]  
Что вы там торгуете, все на месте стоит, не пора ли на каникулы ?
 
Шо, Сенсеюшка, крокодайл не ловится и евра не растет?))))
 
А почему у Вас все линии только прямые. ведь в природе так не бывает, то пригорок, то овраг. Да и график вроде так ходит?
 
Так то природа, а мы кругами не ходим))))

За исключеием Великого  

 
не суетись
 
Понял 

Учитель, а можно нескромный вопрос? Где у Вас стоп?  

Что то легла твоя евра на поддержку и слегка подергивается

жаль нет стохастиков, макдов и машек, можно было бы порассуждать о чем они нам говорят_)))))))) 

 

 
стоп не озвучивают - пути не будет ((((
 
Мы с тобой здесь не вдвоем остались? Два старых придурка)))
 
Ilij:
вот так всегда - на стопе разворот (((( (и тебя видят...)
