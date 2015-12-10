FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 606
а кто то на поле капканов наставил! (не ты? нее?)
Я, чтобы меньше бегали)
Меньше чем через 2 часа в клюбі танці.
фомки или нонки? (чо та не больно разбираюсь, у меня PPI какие то, английский...)
Я конечно открыл сделку (хер ли сидеть) всем задание дал! - до вечера не сделают - сижу чай-сигарета, сигарета-чай )))))). Нет никакой серийности - КАкой сигнал сильнее, когда лося ждать((( - на нонках выскочил, как видно зря(((. Ждём дальше! (а профессор то с чудинкой...)
доп. канадец пришол - стоп 20 пипок )))
А мне что делать?
Луня лучше купи и не тужся)
мне вот интересно, что делает профессор в просадке? доливается понятно что он делает дальше...? молится или гимн поёт?
доп. кстате анекдот про брокера )))))))))
открыл еще селл...