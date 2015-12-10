FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 299

IRIP:

вай, опядь?

только вчера обсосали, что земля крутится вокруг солнца, а не наоборот 

Ирип, ты вот мне скажи, какой смысл в покупке чифа здесь?

 

 
_new-rena:

? (покажи норм ссыль, где не вруть...) :

14:30   EUR
Выступление Президента ЕЦБ Драги  
(мск)
stranger:
Через час.
в личку прошла ссыль?
stranger:

на тему "почему", да?

на тему "почему", да?
 
на майэфиксбуке )) там самый классный календарь
kwinto:
в личку прошла ссыль?
сообщение есть, с ссылью - глухо
 

Ссылк никакая не приходила.

Рена, на тему нах, а не да) 

Люди открывают бесперспективные сделки, а потом задают вопросы - почему, куда, зачем. 

stranger:

Ссылк никакая не приходила.

Рена, на тему нах, а не да) 

я проверяю готовый расчет уровня ужо второй месяц - норм. посмотрим, шо скажет по этому поводу Драги ))))
 
stranger:

Если б я знал ...

система =)

 

Если б я знал ...

система =) 

 
IRIP:

Если б я знал ...

система =) 

Да какая система, две палки проведи на графике)

 

stranger:

Ссылк никакая не приходила.

Рена, на тему нах, а не да) 

Люди открывают бесперспективные сделки, а потом задают вопросы - почему, куда, зачем. 

а по другому никак, никак ...

не могу себе представить чтобы стало наоборот, т.е. 99% при деньгах, а 1% - без

ну благодаря нашей ветке и Учителю разве что такое будет )))

