FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 467
Физика процесса - ты купил товар, цена упала, ты его отдал дешевле своей цены. Будешь продавать что - то что уже подешевело?
Элементарно. Зависит от стратегии и целей. Если цели меньше торгумой волатильности, то переворачиваться. Если цели сопоставимы, обижаться. Если цели больше торгуемой волатильности, перезаходить или доливаться.
Если действовать вопреки это логике, слив по спреду или грааль-сливатор.
Элементарно. Зависит от стратегии и целей. Если цели меньше торгумой волатильности, то переоврачиваться. Если цели сопоставимы, обижаться. Если цели больше торгуемой волатильности, перезаходить или доливаться.
был сигнал на рост! - пробой ниже нижнего предела отменяет сигнал значит ситуация поменялась. А поход вверх - замануха, развод. (если действительно вверх - то не надо было продавцам зависшим давать закрыться по бу).
(я могу это на сделках показать )
Че ж не продавал если замануха?
Смотрю крылья выросли)))
Профессора успокой)))
да да , всё забываюсь - хрен вам !
Ты все негодуешь, сыч бородатый? )))
Я ржу все с вас))))))
Уровни давай показывай, а то обсикаешься )))
Знаешь как шаман говорит? Х... вам))))
А если серьезно, то курите сегодня)