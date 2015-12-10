FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 467

_new-rena:

Физика процесса - ты купил товар, цена упала, ты его отдал дешевле своей цены. Будешь продавать что - то что уже подешевело?

Элементарно. Зависит от стратегии и целей. Если цели меньше торгумой волатильности, то переворачиваться. Если цели сопоставимы, обижаться. Если цели больше торгуемой волатильности, перезаходить или доливаться.

Если действовать вопреки это логике, слив по спреду или грааль-сливатор.

gip:
я я )))
 
Ishim:

был сигнал на рост! - пробой ниже нижнего предела  отменяет сигнал значит ситуация поменялась. А поход вверх - замануха, развод. (если действительно вверх - то не надо было продавцам зависшим давать закрыться по бу). 

(я могу это на сделках показать )

Че ж не продавал если замануха?

Смотрю крылья выросли)))

Профессора успокой))) 

stranger:

Ты все негодуешь, сыч бородатый? )))
 
stranger:

да да , всё забываюсь  - хрен вам ! 

 
artikul:
Ты все негодуешь, сыч бородатый? )))
Я ржу все с вас))))))
 
stranger:
Я ржу все с вас))))))
Уровни давай показывай, а то обсикаешься )))
 
artikul:
Уровни давай показывай, а то обсикаешься )))

Знаешь как шаман говорит? Х... вам))))

А если серьезно, то курите сегодня) 

 
