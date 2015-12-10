FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 834

Новый комментарий
 
pako:

  эти черточки, цена захотела пробила , не захотела не пробила

Неправильные значит черточки)
[Удален]  
pako:

  эти черточки, цена захотела пробила , не захотела не пробила

дак у тебя тот индюк, который выкладывали на 4-рке? он же переставал считать через пару дней... а черточки то уходят в ноль после наторговки и пропускают цену дальше...
[Удален]  
stranger:
Неправильные значит черточки)

просвети как правильные считать 

[Удален]  
_new-rena:
дак у тебя тот индюк, который выкладывали на 4-рке? он же переставал считать через пару дней... а черточки то уходят в ноль после наторговки и пропускают цену дальше...
у меня индюк на пятерке
 
pako:

просвети как правильные считать 

Все правильно, но это же вчерашний отчет. Твои черточки должны отображать динамику сегодняшних торгов.
[Удален]  

где взять конвертор  PdfToExcel, а то все что нашел конвертирует коряво

у адобе есть, но чет платить ?  

[Удален]  
stranger:
Все правильно, но это же вчерашний отчет. Твои черточки должны отображать динамику сегодняшних торгов.
где взять?
[Удален]  
pako:

где взять конвертор  PdfToExcel, а то все что нашел конвертирует коряво

у адобе есть, но чет платить ?  

парсили же страничку кажись раньше?
 
pako:

где взять конвертор  PdfToExcel, а то все что нашел конвертирует коряво

у адобе есть, но чет платить ?  

Вряд ли найдешь нормальный. тоже гору их перебрал.
 
pako:
где взять?
Скинул.
1...827828829830831832833834835836837838839840841...871
Новый комментарий