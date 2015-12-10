FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 2

Новый комментарий
 
Silent:

... 

А это мудрый движок форума блоги продвигает :-) и всё остальное, если найдёт.

Тогда было бы у всех, а так только у "избранных". ))
 
А чего это Айдлер у вас такой неразговорчивый стал?)
 
tol64:
Тогда было бы у всех, а так только у "избранных". ))

Дык, "новичков" атакует :-)

stranger:
А чего это Айдлер у вас такой неразговорчивый стал?)

А тут вообще трейдуны не особо разговорчивые. Скрины ни шатко ни валко тусуются, остальные больше по автоматам.

 
stranger:
 
 
Silent:

Дык, "новичков" атакует :-)

А тут вообще трейдуны не особо разговорчивые. Скрины ни шатко ни валко тусуются, остальные больше по автоматам.

Роботы, чудо-индикаторы..., наивные)))

Не, есть полезные индюки, которые, например, спред, своп по позициям на инструменте показывают и т.д, информационные, в общем, а зарабатывание денег роботом это миф(не наш Миф)), все роботы заканчивают одинаково, у Рены можете поспрошать) 

 
Speculator_:
Спекулятор, привет, волны живут? Видел твой стейт, гуд, только не лучше одну хорошую сделку вместо пяти с ох...и просадками?)
 
stranger:

Роботы, чудо-индикаторы..., наивные)))

Не, есть полезные индюки, которые, например, спред, своп по позициям на инструменте показывают и т.д, информационные, в общем, а зарабатывание денег роботом это миф(не наш Миф)), все роботы заканчивают одинаково, у Рены можете поспрошать) 

Да я в курсе... попытался тут разговор поддержать, ещё на год охоту отбил :-)

 
stranger:
Спекулятор, привет, волны живут? Видел твой стейт, гуд, только не лучше одну хорошую сделку вместо пяти с ох...и просадками?)
Я совершенствуюсь! Скоро разметку выкладывать буду с последующем продолжением. 
 
Silent:

Да я в курсе... попытался тут поговорить, ещё на год охоту отбил :-)

Так правильно, построение начинается со старшего тф

 дальше идем ниже и строим ближайшие поддержки

 Исходя из этого составляем торговый план. Покупка чифа от 9560-90 с целью 9750.

И нах для этого советник или индикатор? И как его интересно такой сделать?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Но наши ГУРЫ, как Шаман, считают дурным тоном даже упоминание дневного тф, не говоря о месячном 
123456789...871
Новый комментарий