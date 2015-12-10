FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 2
...
А это мудрый движок форума блоги продвигает :-) и всё остальное, если найдёт.
Тогда было бы у всех, а так только у "избранных". ))
Дык, "новичков" атакует :-)
А чего это Айдлер у вас такой неразговорчивый стал?)
А тут вообще трейдуны не особо разговорчивые. Скрины ни шатко ни валко тусуются, остальные больше по автоматам.
Роботы, чудо-индикаторы..., наивные)))
Не, есть полезные индюки, которые, например, спред, своп по позициям на инструменте показывают и т.д, информационные, в общем, а зарабатывание денег роботом это миф(не наш Миф)), все роботы заканчивают одинаково, у Рены можете поспрошать)
Да я в курсе... попытался тут разговор поддержать, ещё на год охоту отбил :-)
Спекулятор, привет, волны живут? Видел твой стейт, гуд, только не лучше одну хорошую сделку вместо пяти с ох...и просадками?)
Так правильно, построение начинается со старшего тф
дальше идем ниже и строим ближайшие поддержки
Исходя из этого составляем торговый план. Покупка чифа от 9560-90 с целью 9750.
И нах для этого советник или индикатор? И как его интересно такой сделать?)