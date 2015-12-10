FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 487
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Рена,получилось убрать с уровней тексты.
он дело говорит! бакс практически не поддаётся ТА, торгуй пары без бакса!
Он как раз совсем о другом)))))
Рынок это одно целое, а не , а , ладно... спать.
Рена,получилось убрать с уровней тексты.
ну естественно. комментируешь - смотришь. если не то - обратно возвращаешь
очень даже пригодится на будущее
Рена,получилось убрать с уровней тексты.
А я думал что Стренж - это протокукл )))
Он как раз совсем о другом)))))
Рынок это одно целое, а не , а , ладно... спать.
я собственно ничего нового не сказал, или вы забыли как работали? (я отдаю приказы - рабочие работают - всё!)
я собственно ничего нового не сказал, или вы забыли как работали? (я отдаю приказы - рабочие работают - всё!)
Если оно растет, то смотри же поддержки.
он скоро сам индюкаторы начнет делать
главно увидеть, что прога начинает слушаться, а потом как на рыбалке после первой рыбки...
Я так никогда не работал, больно уж начальство тупое попадалось)))