FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 487

Новый комментарий
 

Рена,получилось убрать с уровней тексты.


 
Ishim:
он дело говорит! бакс практически не поддаётся ТА, торгуй пары без бакса!

Он как раз совсем о другом)))))

Рынок это одно целое, а не , а , ладно... спать. 

[Удален]  
Fisht_1:

Рена,получилось убрать с уровней тексты.

ну естественно. комментируешь - смотришь. если не то - обратно возвращаешь

очень даже пригодится на будущее

 
Fisht_1:

Рена,получилось убрать с уровней тексты.


Если оно растет, то смотри же поддержки.
 
artikul:
А я думал что Стренж - это протокукл )))
Давайте ещё куда-нибудь приспособим слово Куклозавр.
 
stranger:

Он как раз совсем о другом)))))

Рынок это одно целое, а не , а , ладно... спать. 

ты на счёт переливов - то да - впечатление что там ничего не меняется (не прибывает не убывает)
[Удален]  
Ishim:
я собственно ничего нового не сказал, или вы забыли как работали? (я отдаю приказы - рабочие работают - всё!)
сигналы...
 
Ishim:
я собственно ничего нового не сказал, или вы забыли как работали? (я отдаю приказы - рабочие работают - всё!)
Я так никогда не работал, больно уж начальство тупое попадалось)))
[Удален]  
stranger:
Если оно растет, то смотри же поддержки.

он скоро сам индюкаторы начнет делать

главно увидеть, что прога начинает слушаться, а потом как на рыбалке после первой рыбки...

 
stranger:
Я так никогда не работал, больно уж начальство тупое попадалось)))
я не говорю как делать, я говорю, что надо построить - дальше они сами... (двух этажное офисное - уже отделку начинаем!!!!)
1...480481482483484485486487488489490491492493494...871
Новый комментарий