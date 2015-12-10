FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 544

Ilij:

во, а причина - банальное матожидание...

как и на еврофунте

осталось до конца недели (среднесрок, долгосрок?) увидеть взятие целей...

Объясняю. Среднесрок - от пары месяцев и до года, долгосрок - от года.
 
stranger:
тогда точно писец животу...

не по мне такой базар

 
_new-rena:

не, щас бесполезняк. как тока включаешь пипсовочное что то, кукл уже в ладоши хлопает, даже если это только индикатор, не говоря уже о советнике...

Писать в нинзю - две антипричины: проста не умею и не хочу, т.к. это не то что будет на пользу.

ты сходи на сайт там у них "мосты" готовые - писать и торговать мт4 )))))))))))
 
Ilij:

Знаю. Помню Миф пришел, картинки показал. О, нифига себе, чувак грааль пртаранил, расскажи как, почему, зачем... Он дал пару ссылок. Ууууу, там все так непонятно, лучше в мт черточки рисовать)))
 
stranger:
А ты уже в опе)))
похоже, что нэ , тест пока идёт )))))
 
Ishim:
ты сходи на сайт там у них "мосты" готовые - писать и торговать мт4 )))))))))))

Ты вот, кроме шуток, просто задумайся, почему в мт нет реальных объемов? И не будет их. Потому как лохов в темную разводить легче))

Ой, чего то я не о том, наверное  МТ самая лучшая платформа для торговли, самая удобная, самая-самая, фореве  

 
Ishim:
похоже, что нэ , тест пока идёт )))))
Тест опы идет)))
 
stranger:

И торгую). Потому что "рельсы", "пинбары" и прочая лабуда к ПА никакого отношения не имеют.

Я тебе на скринах с МТ что показал? 

граФИК 
 
stranger:
Объясняю. Среднесрок - от пары месяцев и до года, долгосрок - от года.
и ещё от депо! - депо кончилось конец торговли.
 
Ishim:
и ещё от депо! - депо кончилось конец торговли.
Про депо говорил раньше, для особо одаренных)
