FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 217
с еврофунтом поторопился,есть еще ход для него ))) фунт глянь должен разродится.... )))
А чего мне было там ждать особо в пятницу вечером?
У фунта теперь сопротивление чуть выше 5720, пройдет - лови на 59 с копейками.
новый старый сценарий - селл лимит 2470 (20 пипок на короткие стопы)))) , канешна 26я близко - но думаю не пойдёт (кто то хороший продал - стоп далеко) из 22й пойдёт стоп будет в бу ))))))) (так вот каажется )
Сенсей, епт, что опять за селл на лоу?)))
новый старый сценарий - селл лимит 2470
Не хочу показаться занудой, но... что будешь делать, если евра будет переть вверх? А она это запросто может устроить.
Другими словами: СТОПЫ ГДЕ?
)))
сам ты лоу - давай без истерик куда нибудь да пойдёт (варианты - вверх, вниз)
Ты давай это, не позорь мою седую бороду, голову и все остальное.... Где стопы, которые клялся ставить?))))
Дима, фунт
у баев ставлю, а у селлов .... там есть бай наверху его не видать (от старой ТСки остался)
Как любопытно. Бай наверху, селл внизу.
А зачем так?