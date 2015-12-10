FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 217

Sdimm:
с еврофунтом поторопился,есть еще ход для него ))) фунт глянь должен разродится.... )))

А чего мне было там ждать особо в пятницу вечером?

 

У фунта теперь сопротивление чуть выше 5720, пройдет - лови на 59 с копейками.

 

 
Ishim:

новый старый сценарий - селл лимит 2470 (20 пипок на короткие стопы)))) , канешна 26я близко - но думаю не пойдёт (кто то хороший продал - стоп далеко) из 22й пойдёт стоп будет в бу ))))))) (так вот каажется )

Сенсей, епт, что опять за селл на лоу?)))
 
stranger:

Ну да,как то так )))
 
stranger:
сам ты лоу - давай без истерик куда нибудь да пойдёт (варианты - вверх, вниз)
 
Ishim:

новый старый сценарий - селл лимит 2470 

Не хочу показаться занудой, но... что будешь делать, если евра будет переть вверх? А она это запросто может устроить.

Другими словами: СТОПЫ ГДЕ?

))) 

 
Ishim:
Ты давай это, не позорь мою седую бороду, голову и все остальное.... Где стопы, которые клялся ставить?))))
 
stranger:
у баев ставлю, а у селлов .... там есть бай наверху его не видать (от старой ТСки остался)
 
Bicus:

выше 26й не пойдёт - верняк!
 

Дима, фунт

 

 
Ishim:
Как любопытно. Бай наверху, селл внизу.

А зачем так? 

