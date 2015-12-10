FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 244

Вопрос такой ворочается..

Что будет, если много, очень много народа начнёт селить USDRUR? Долго, упорно и в огромных количествах? - в пределе если все торги по этой паре буду селится? Как это отразится на экономике России? Как отразится на мировой экономике?

А если все трейдеры мира (гипотетически) начнут торговать пары против доллара? - что будет?

stranger:
Это чего?))))
чиф
 
joo:

Потеряют свои деньги в пользу доллара!
 
Speculator_:

Чёрный вторник... 

Второй день, полет пока нормальный, но по мелочам сегодня


 
joo:

Speculator_:
Потеряют свои деньги в пользу доллара!
Хотелось бы разжёвывания. Для этого и спросил здесь.
 
joo:

У Банков больше бабла чем у трейдеров - они просто продавят трейдеров
 
joo:

то что происходит сейчас доллар растет с 8 го мая )) 
 
Spekul:

Второй день, полет пока нормальный, но по мелочам сегодня


 

Захожу на попытку второго взлёт... 

Spekul:

Второй день, полет пока нормальный, но по мелочам сегодня

жадный))))
