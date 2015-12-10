FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 244
Вопрос такой ворочается..
Что будет, если много, очень много народа начнёт селить USDRUR? Долго, упорно и в огромных количествах? - в пределе если все торги по этой паре буду селится? Как это отразится на экономике России? Как отразится на мировой экономике?
А если все трейдеры мира (гипотетически) начнут торговать пары против доллара? - что будет?
Это чего?))))
Чёрный вторник...
Второй день, полет пока нормальный, но по мелочам сегодня
Потеряют свои деньги в пользу доллара!
Второй день, полет пока нормальный, но по мелочам сегодня
Захожу на попытку второго взлёт...
Второй день, полет пока нормальный, но по мелочам сегодня