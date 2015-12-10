FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 170

хочу отжать у кукла малость чипсов:


 

е... мозг третьи сутки...

 

 

Еще сдекли сегодня открылись. Поглядим, долго проживут или нет.

 

 

 
Bicus:

мне кукл уже дулю седня одну показал...

фунта вызвал на помощь 

 
Ilij:
вообще душка ))))) 

 
Ishim:

а кукл кто - он, она, оно?
 

Фунт попался в капкан.

 

 

Второй пошёл!

 

 

Ilij:

отжал?
 
pako:
я ж двумя постами выше пожалился уже...

фунтокукл  возвращает отобранное

