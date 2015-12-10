FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 170
хочу отжать у кукла малость чипсов:
е... мозг третьи сутки...
Еще сдекли сегодня открылись. Поглядим, долго проживут или нет.
мне кукл уже дулю седня одну показал...
фунта вызвал на помощь
вообще душка )))))
Фунт попался в капкан.
Второй пошёл!
отжал?
я ж двумя постами выше пожалился уже...
фунтокукл возвращает отобранное