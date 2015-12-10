FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 264
тоже начало тока. паровоз уже в пути к той же цели, которую обозначил вчера
Давай понаблюдаем)
Набираю позы по кроссам на реале центовике:
Вчера https://c.mql5.com/3/50/FBS_Trader_4__1.png
Ночью https://c.mql5.com/3/50/AUDCHFH1__1.png
Будет сегодня https://c.mql5.com/3/50/NZDJPYH1__1.png
Готовится
Соглашусь, кто то начал активно скупать йену.
Рена, мы с Айдлером когда летом месяц с лихвуем лилового около 1.23 скупали так тут все ухахатывались, а я его вот только недавно закрыл по 1.3044)
CADCHF кому бабки нужны...
CADCHF, кому бабки нужны...