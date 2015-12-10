FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 264

_new-rena:
тоже начало тока. паровоз уже в пути к той же цели, которую обозначил вчера

Давай понаблюдаем)

 

ниже зеленого пунктира и будем
 

Набираю позы по кроссам на реале центовике:

Вчера  https://c.mql5.com/3/50/FBS_Trader_4__1.png

Ночью  https://c.mql5.com/3/50/AUDCHFH1__1.png

Будет сегодня  https://c.mql5.com/3/50/NZDJPYH1__1.png

Готовится  

 
Соглашусь, кто то начал активно скупать йену.
с похмела)))) два дня опохмелятор тама похожа. МужикиИИИ !!!
 
Рена, мы с Айдлером когда летом месяц с лихвуем лилового около 1.23 скупали так тут все ухахатывались, а я его вот только недавно закрыл по 1.3044)
нормальное место. у парней на памме хреново с ним. седня отторгуюсь и вытащу их тожа. 3 месяца уже болтаются ни туды и не сюды))) я как инвестор правда откусил у них слегка, зато живы )))
 
CADCHF, кому бабки нужны...
я ауди жду. чо та не сростается пока начало никак.
 
Глянул, а бабки то там где?) Можно мне сразу налом?)))
