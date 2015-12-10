FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 483
ну как-то типа того...
Думаю понятно-достижение ценой исторического экстремума........а почему вне рынка?
когда слева нет уровней остаются трендовые, следующее сопротивление 89.88
Однозначно)))
Нах золото покупал?)
причом здесь грааль (я как вижу ты не понимаешь что это - от слова совсем!) пробойник (заход на пробое хая с коротки стопом общеизвестная система). А ты читал? - я про теорию процесса писал? неделю назад.
Я стремлюсь к совершенному познанию рынка, причем тут пробой хая )))
да я ж тебе рисовал... всё нормально вышло... :-))) по SL с понтом бу вышибло...
покупок уже нет... 700 бакевечей прилипло
А от 1215 какой селл был бы)
Серебро удержал.
Я стремлюсь к совершенному познанию рынка, причем тут пробой хая )))
дак почти везде так. месячишки глянь
с трендом определиться, тогда уж можно будет продолжить
в нуле как то стоп не получацца, т.к. спред не дает )))
Ему как то фиолетово.
Это вы во всем подвохи видите, не паранойя ли?)))
у евры первое нормальное сопротивление 1.17
большая коррекция Н4 1970 - 50. (добавил одну трендовую)