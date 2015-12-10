FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 483

zoritch:

   ну как-то типа того...

   

Сцуко, у меня его там же в бу вывалило, вчера рано перевел.
 
Fisht_1:
Думаю понятно-достижение ценой исторического экстремума........а почему вне рынка?

когда слева нет уровней остаются трендовые, следующее сопротивление 89.88 

 
stranger:

Однозначно)))

Нах золото покупал?) 

  да я ж тебе рисовал... всё нормально вышло... :-))) по SL с понтом бу вышибло...

  покупок уже нет...   700 бакевечей прилипло

   

 
Ishim:
причом здесь грааль (я как вижу ты не понимаешь что это - от слова совсем!) пробойник (заход на пробое хая с коротки стопом общеизвестная система). А ты читал? - я про теорию процесса писал? неделю назад.

Я стремлюсь к совершенному познанию рынка, причем тут пробой хая ))) 

 
zoritch:

  да я ж тебе рисовал... всё нормально вышло... :-))) по SL с понтом бу вышибло...

  покупок уже нет...   700 бакевечей прилипло

А от 1215 какой селл был бы)

Серебро удержал. 

 
artikul:

Я стремлюсь к совершенному познанию рынка, причем тут пробой хая ))) 

да действительно, чо то я не туда гребу ((((. Успехов!
 
_new-rena:

дак почти везде так. месячишки глянь

с трендом определиться, тогда уж можно будет продолжить

в нуле как то стоп не получацца, т.к. спред не дает )))

Ясно-Я по этому и не знал потому,что нах надо.
 
stranger:

Ему как то фиолетово.

Это вы во всем подвохи видите, не паранойя ли?))) 

Называй это манией преследования )))
 
Ishim:

когда слева нет уровней остаются трендовые, следующее сопротивление 89.88 

Спб)))
 

 

у евры первое нормальное сопротивление 1.17 

 

 

большая коррекция Н4 1970 - 50. (добавил одну трендовую) 

