FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 26

gnawingmarket:
Север,подари свой индюк без блокировки,т.к. купить не могу по причине,что в инете ничего не покупаю и ничего не продаю.....................
Так сам нарисуй уровни) Тут же все просто, была на евро 2508 поддержка, цена гэпом пробила, стала сопротивлением, Сенсей купил...
 

EVRGBP:

Не выдержала душа поэта.....................купил

 

 
_new-rena:
там он сигналы показывал по индюку. так вроде их ужо нет....
это в настройках...........если на сигналы смотреть-мозги усохнут.
 
stranger:
Рисую,но в терминале держу только открытые сделки,а временно не рабочие в профилях запоминаю...........забываю,путаюсь-ну их в задницу........с графическоой индикацией легче..........кинул-глянул-выкинул-кинул-глянул-купил-слил.............
 
gnawingmarket:
От кроссов мозги усыхают, три инструмента вместо двух.
 
stranger:
Кому как и с какой целью..........на основных больше денег,аналитики умные и живые(в отличие от роботов),соответственно и лосевых вариантов больше.
 
gnawingmarket:
Ну, и эти ДВЕ основные пары отражаются на кроссе.
 
stranger:
В принципе,да-всякое бывает,но открытых сделок получается больше на кроссах-может причина в краткосроке и пользовании индикацией.
gnawingmarket:
ты имел ввиду висяков?
 
gnawingmarket:
А зачем больше сделок? Я сегодня только продажу по евро открыл и то от нех делать, через два часа не будетдвижения закрою или сама по бу. Все как говно в проруби, возле уровня только киви и то он ничего еще не сказал.
