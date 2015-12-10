FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 26
Север,подари свой индюк без блокировки,т.к. купить не могу по причине,что в инете ничего не покупаю и ничего не продаю.....................
EVRGBP:
Не выдержала душа поэта.....................купил
там он сигналы показывал по индюку. так вроде их ужо нет....
Так сам нарисуй уровни) Тут же все просто, была на евро 2508 поддержка, цена гэпом пробила, стала сопротивлением, Сенсей купил...
это в настройках...........если на сигналы смотреть-мозги усохнут.
От кроссов мозги усыхают, три инструмента вместо двух.
Кому как и с какой целью..........на основных больше денег,аналитики умные и живые(в отличие от роботов),соответственно и лосевых вариантов больше.
Ну, и эти ДВЕ основные пары отражаются на кроссе.
В принципе,да-всякое бывает,но открытых сделок получается больше на кроссах-может причина в краткосроке и пользовании индикацией.
