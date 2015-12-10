FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 635
Загадочно............в Моём воспалённом мозге сразу возникает явление Дельфийского Оракула..................Рена,ссыль есть по поводу физсмысла или Ты имел ввиду личный опыт проб и ощибок каждого?
движение цены - случайность, любое ограничение случайности (постановка условий) - ведёт к противодействию, оставил одно ограничение далеко за каналом как необходимое зло. (стоп лосс) Совершенные системы не имеют ограничений случайности и могут неоднократно переиграть. (тут ключ в слове неоднократно!)
ссылки нет. вдуматься проста нужно. у банка спред шире чем у форекса. но форекс не прыгнет выше банка, но имеет возможность сводить как к цене покупки, так и к цене продажи банка. странно но факт.
Ну-у.........дак..........а Я о чём! В принципе......и Мы тут........если что!
самое сложное заранее определить эти уровни покупки продажи банка. объемы - не причем. объемы могут только объяснить импульс, который привёл к резкому движению цены, но уже после того как... как говорится опять мы потеряли суть и физику процесса. следовательно стакан не поможет в торговле на форексе никак.
не спорю, что иногда удается найти эти уровни по предыдущей истории. примерно два раза из трех правильно
Мы там высматриваем фьючи,смотрим индексы,рисуем уровни и зоны,изучаем экономические новости...........а надо изучать квадрат Ганна и правила Золотого Сечения?
надо изучать черный квадрат
Дописал пост.
Насчёт чёрного квадрата-Мне нравится последняя вариация:
реально прикольно. кто что увидит. опять же лишнее.
но пустой квадрат - это уже о всём и более информативен. типа не спеши - подумай просто
такс, кто про теорию, а у нас первый сетап сложился...
25 п. жду на базе....