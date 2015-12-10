FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 635

gnawingmarket:
Загадочно............в Моём воспалённом мозге сразу возникает явление Дельфийского Оракула..................Рена,ссыль есть по поводу физсмысла или Ты имел ввиду личный опыт проб и ощибок каждого?
ссылки нет. вдуматься проста нужно. у банка спред шире чем у форекса. но форекс не прыгнет выше банка, но имеет возможность сводить как к цене покупки, так и к цене продажи банка. странно но факт.
 
Ishim:
движение цены - случайность, любое ограничение случайности (постановка условий) - ведёт к противодействию, оставил одно ограничение далеко за каналом как необходимое зло. (стоп лосс) Совершенные системы не имеют ограничений случайности и могут неоднократно переиграть. (тут ключ в слове неоднократно!)
Однозначно Ты что-то куришь,но смысл есть...........т.е. совершенная система не имеет стопа,а что такое "неоднократно переиграть"-обыграть рынок или исправить убыток неоднократной прибылью?
 
_new-rena:
Ну-у.........дак..........а Я о чём! В принципе......и Мы тут........если что!
gnawingmarket:
самое сложное заранее  определить эти уровни покупки продажи банка. объемы - не причем. объемы могут только объяснить импульс, который привёл к резкому движению цены, но уже после того как... как говорится опять мы потеряли суть и физику процесса. следовательно стакан не поможет в торговле на форексе никак.

 не спорю, что иногда удается найти эти уровни по предыдущей истории. примерно два раза из трех правильно 

 
_new-rena:

Ты не слишком упростил процесс формирования котировки только понятием банка? А фонды,государственные финотношения,Лондонская и Чикагская биржи,настроение толпы и т.д и т.п..............может действительно,с таким количеством физических влияний на цену,без Ганна и Фибоначчи направление цены не определить?
 
Мы там высматриваем фьючи,смотрим индексы,рисуем уровни и зоны,изучаем экономические новости...........а надо изучать квадрат Ганна и правила Золотого Сечения?...............Иногда мысля бьётся в это-что Мы,на радость Куклу,слишком увлеклись изучением и прогнозированием массы технических влияний на котировку,а Ганн и Фибоначчи уже нашли правила успеха.
gnawingmarket:
Мы там высматриваем фьючи,смотрим индексы,рисуем уровни и зоны,изучаем экономические новости...........а надо изучать квадрат Ганна и правила Золотого Сечения?
надо изучать черный квадрат
 
_new-rena:
Дописал пост.

Насчёт чёрного квадрата-Мне нравится последняя вариация:

 

gnawingmarket:

Дописал пост.

реально прикольно. кто что увидит. опять же лишнее.

но пустой квадрат - это уже о всём и более информативен. типа не спеши - подумай просто

 

такс, кто про теорию, а у нас первый сетап сложился...

25 п. жду на базе....

