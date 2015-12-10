FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 546

Новый комментарий
 
stranger:
Не, Василий, ты лучше давай про апельсины, сюда лучше не лезь)))))))))))))))))))))))
апельсины будут дорожать! (а чо )
 
Ishim:
апельсины будут дорожать! (а чо )

Я как узнал, что Россия помидоры в Голландии закупала, эт тебе не апельсины)))) Не растут у вас?)))) Кругом асфальт, негде чего вырастить 

Вот это действительно позорище на весь мир. 

 
stranger:

Я как узнал, что Россия помидоры в Голландии закупала, эт тебе не апельсины)))) Не растут у вас?)))) Кругом асфальт, негде чего вырастить 

Вот это действительно позорище на весь мир. 

С жиру бесятся ! (а может они семена выковыривали)
[Удален]  
stranger:

Ну? А какие ты хотел? На споте их в природе нет. Покажи разницу между графиком фьюча евро и спота евробакса. 

А в общем, это старая песня, никому ничего доказывать не собираюсь. 

я к тому, что может быть в мт будет фьючерс, как в нинзе
[Удален]  
pako:
я к тому, что может быть в мт будет фьючерс, как в нинзе

ага и котировка своя да, ну чтобы уж всё было?

а сервера которые есть счас - куда?

а стопы тогда зачем?

и прочее и прочее

не пересекаются эти виды торговли, понимашь в чём дело... одно дело лохотрон без собственной котировки, другое - валютная биржа и большие бабки для больших межконтинетальных дел, и то на будущее)))

 
pako:
я к тому, что может быть в мт будет фьючерс, как в нинзе
Сомневаюсь.
[Удален]  
_new-rena:

ага и котировка своя да, ну чтобы уж всё было?

а сервера которые есть счас - куда?

а стопы тогда зачем?

и прочее и прочее

не пересекаются эти виды торговли, понимашь в чём дело... одно дело лохотрон без собственной котировки, другое - большие бабки для больших межконтинетальных дел, и то на будущее)))

не понимаю, 

нужны обьемы, так возьмите их в том же ниньзе запишите в фаил , из фаила в мт, и будет вам счастье 

[Удален]  
pako:

не понимаю, 

нужны обьемы, так возьмите их в том же ниньзе запишите в фаил , из фаила в мт, и будет вам счастье 

мне - не а, не нужны.
 
pako:

не понимаю, 

нужны обьемы, так возьмите их в том же ниньзе запишите в фаил , из фаила в мт, и будет вам счастье 

А мт в этой цепочке не лишний получается?

Давай фильм с диска или флэшки перепишем на видеокассету и будем смотреть))) 

[Удален]  
stranger:
А мт в этой цепочке не лишний получается?
кому как, всегда есть два выхода, даже если вас сьели
1...539540541542543544545546547548549550551552553...871
Новый комментарий