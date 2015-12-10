FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 546
Не, Василий, ты лучше давай про апельсины, сюда лучше не лезь)))))))))))))))))))))))
апельсины будут дорожать! (а чо )
Я как узнал, что Россия помидоры в Голландии закупала, эт тебе не апельсины)))) Не растут у вас?)))) Кругом асфальт, негде чего вырастить
Вот это действительно позорище на весь мир.
Ну? А какие ты хотел? На споте их в природе нет. Покажи разницу между графиком фьюча евро и спота евробакса.
А в общем, это старая песня, никому ничего доказывать не собираюсь.
я к тому, что может быть в мт будет фьючерс, как в нинзе
ага и котировка своя да, ну чтобы уж всё было?
а сервера которые есть счас - куда?
а стопы тогда зачем?
и прочее и прочее
не пересекаются эти виды торговли, понимашь в чём дело... одно дело лохотрон без собственной котировки, другое - валютная биржа и большие бабки для больших межконтинетальных дел, и то на будущее)))
не понимаю,
нужны обьемы, так возьмите их в том же ниньзе запишите в фаил , из фаила в мт, и будет вам счастье
А мт в этой цепочке не лишний получается?
Давай фильм с диска или флэшки перепишем на видеокассету и будем смотреть)))
А мт в этой цепочке не лишний получается?