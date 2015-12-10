FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 369
дак там дельта по цели 3 пункта 4-х знака всего. от входа то в процентах - пыль. я вот не совсем вижу разницу в 1,2424 и 1,2421?
Как ты цели определил?
определила//секунду
Тащи им сюда ленту и стакан))))
Только много не наливай)
Сколько вам говорить что бакс продают, а йену покупают хз.
дак я и прродавала 1.25269// все верно
определила//секунду
пардон
Пропала. Рисует наверное
а закрываться поторопилась// увидев сигнал разворота на М1/// мувин эверидж пока показывает, что можно было позже закрыться/// перестраховалась/