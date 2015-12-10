FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 369

Сколько вам говорить что бакс продают, а йену покупают хз.
 
_new-rena:

дак там дельта по цели 3 пункта 4-х знака всего. от входа то в процентах - пыль. я вот не совсем вижу разницу в 1,2424 и 1,2421?

Как ты цели определил?

определила//секунду
 
Evgen-ya1:
определила//секунду

Тащи им сюда ленту и стакан))))

Только много не наливай) 

 
stranger:
Сколько вам говорить что бакс продают, а йену покупают хз.
дак я и прродавала 1.25269// все верно
 
Evgen-ya1:
дак я и прродавала 1.25269// все верно
Бакс продают. не EURUSD.
Evgen-ya1:
определила//секунду
пардон
 
_new-rena:
пардон
Пропала. Рисует наверное 
stranger:
Пропала. Рисует наверное 
даааа. рисуночек бы не помешал. цели в 5-знаке ещё не делали...
 


а закрываться поторопилась// увидев сигнал разворота на М1/// мувин эверидж пока показывает, что можно было позже закрыться/// перестраховалась/

 
переводчика надо бы 
