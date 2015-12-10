FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 782
испытания на деме ни к чему не обязывают. выводы позже...
народ набрался баксов по дорогой цене, я думаю что не всем это выгодно. скорее всего начнут скидывать их с убытком для себя. так что я пока покупаю.
На всех, кому не выгодно всегда найдутся не все, кому выгоднее то, что всем не выгодно )))
ребус... пошёл я спать, а то не усну
)
Украинцы как всегда-самые "умные и осведомлённые"...............
Откуда знаешь про спот и эмиссию..........лично там был и участвовал? Если нет,то захлопнись..........если,да,то Я дам почтовый адрес-пришли письмом описание событий.......и не забудь указать обратный адрес пожайлуста,а то не поверю.
Насчёт ТВ-в принципе правда.......Я бы добавил,"а особенно интернет не читай".
а это еще шо за плюшевый мишка Гамми вылез? Хочешь стать умным?
О,очнулся! Умойся и причешись. Здесь люди......занимаются анализом финансовых рынков.
Ещё помнишь что это такое? Или не получается? Тогда достаточно других форумов,где можно полаять..........на луну.
Шо ж ты хочешь, людёв много, кушать мало)
"Путин: в русской экономике не будет диктатуры доллара!"sputniknews.com/politics/20141114/1014725978.html - Американские прошмандовки: "Вали Путина!"
"Сауди Арабия работает рука об руку с США дестабилизировать экономику России" http://www.infowars.com/the-engineered-fall-of-the-russian-ruble/ и https://www.youtube.com/watch?v=VT085isnyB0
"Российский денежный крэш рикошетирует по европейским банкам" http://www.zerohedge.com/news/2014-12-16/russia-contagion-spreads-european-banks-french-socgen-austrian-raiffeisen-plummet
"В Москве застрелился совладелец одной из финансовых компаний, передает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Инцидент произошел в комнате гостиницы на Моховой улице. http://top.rbc.ru/rbcfreenews/54908ddf2ae59619d09fd01e?utm_source=newsmail&utm_medium=news&utm_campaign=news_mail2
так оно и есть, без сомнения ;))
а тенденции зацепило.
как по мне, баксик к ене и австралии интересен, в ту, ...сторону.
крыть не стоит.
будет еще.
У нас жуткий холод
А у Вас?
то же самое - дождь уже неделю идет. И температура 0... +6