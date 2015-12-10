FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 807

Новый комментарий
 
kwinto:

Всем Привет! Профитов! 

Ну что тут у нас в датском королевстве? 

Картоха очень дешёвая - покупай!? )
 

21april:
Картоха очень дешёвая - покупай!? )

угу еще добавился)) http://www.cmegroup.com/trading/fx/cftc-tff/main.html&nbsp;

 
На евре снизу прямая линия параболика начинает выламываться вверх, а это признак начала сильного движения )))
[Удален]  

евра.

давайте так=) уровень 2175 имеет более 3к контракторв, а с уровня 2290 сумарное накопление составляет более 9к

фунт.

зона 5520-5485 имеет накопление более 3к. это определённо сильная зона.

 

Ждём безработицу в штатах. она подскажет что куда. но я сильно сомневаюсь что данные выйдут хорошие. 

и если выносить зону то шпилькой. 

 
Myth63: 

Ждём безработицу в штатах. она подскажет что куда. но я сильно сомневаюсь что данные выйдут хорошие. 

Все равно движуха будет короткой по времени )))
[Удален]  
artikul:
Все равно движуха будет короткой по времени )))

не пали кантору =)

я даже не удивлюсь если фунт загонят до 5850, а евру для начала 2380 =) 

 
Myth63:

не пали кантору =)

я даже не удивлюсь если фунт загонят до 5850, а евру для начала 2380 =) 

Это будет пробитие непробиваемой машки ))) Печенью чую )))
[Удален]  

вот что я называю пипочка в пипочку =) 

или так


 

 
Myth63:

не пали кантору =)

я даже не удивлюсь если фунт загонят до 5850, а евру для начала 2380 =) 

Не знаю, что делать в этом случае? )
[Удален]  

ну вот все притихли =)

1...800801802803804805806807808809810811812813814...871
Новый комментарий