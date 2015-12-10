FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 807
Всем Привет! Профитов!
Ну что тут у нас в датском королевстве?
21april:
Картоха очень дешёвая - покупай!? )
угу еще добавился)) http://www.cmegroup.com/trading/fx/cftc-tff/main.html
евра.
давайте так=) уровень 2175 имеет более 3к контракторв, а с уровня 2290 сумарное накопление составляет более 9к
фунт.
зона 5520-5485 имеет накопление более 3к. это определённо сильная зона.
Ждём безработицу в штатах. она подскажет что куда. но я сильно сомневаюсь что данные выйдут хорошие.
и если выносить зону то шпилькой.
Все равно движуха будет короткой по времени )))
не пали кантору =)
я даже не удивлюсь если фунт загонят до 5850, а евру для начала 2380 =)
вот что я называю пипочка в пипочку =)
или так
ну вот все притихли =)