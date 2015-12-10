FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 187
ээх...
единственное дело в том, что забаиться там можна, но всё равно не желательно. и селлки кидать уже поздняк - мало ли....
канадца бери, если хошь.
Здравствуй ...па новый год !!! )))))
Понеслась торговля ))))
Здравствуй ...па новый год !!! )))))
Понеслась торговля ))))
хе.. шутитшь?
ну как хошь...
три пары тебе уже выложил как на духу... еврика тока не торгуй - реально поздняк.
где твои 1.25?!
на скрине, как думаешь ниже поЙдёт ? (в смысле до лося)
"Мы летим, ковыляя во мгле,
Мы ползем на последнем крыле.
Бак пробит, хвост горит и машина летит
На честном слове и на одном крыле..."
))
К канадцу Я ещё не ездун-пусть определится.............
Бери канадца, пока не упрыгал )))
хорошенький такой примерчик. т.е. это вредная привычка? ))))