FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 187

[Удален]  
Spekul:
ээх...

единственное дело в том, что забаиться там можна, но всё равно не желательно. и селлки кидать уже поздняк - мало ли....

канадца бери, если хошь.

Здравствуй ...па новый год !!! )))))

Понеслась торговля ))))

 
хе.. шутитшь?
[Удален]  
Spekul:
хе.. шутитшь?

ну как хошь...

три пары тебе уже выложил как на духу... еврика тока не торгуй - реально поздняк.

 
Spekul:
хе.. шутитшь?
Бери канадца, пока не упрыгал )))
 
IRIP:
где твои 1.25?!

на скрине, как думаешь ниже поЙдёт ? (в смысле до лося)

[Удален]  
Ishim:

на скрине, как думаешь ниже поЙдёт ? (в смысле до лося)

Ишим, я знал конечно, что ты крут, но не на столько же....
 

"Мы летим, ковыляя во мгле, 
Мы ползем на последнем крыле. 
Бак пробит, хвост горит и машина летит 
На честном слове и на одном крыле..."

 )) 

 

К канадцу Я ещё не ездун-пусть определится............. 

 
artikul:
Бери канадца, пока не упрыгал )))
уговорил
 
_new-rena:
хорошенький такой примерчик. т.е. это вредная привычка? ))))
и то и то, представь у трейдера заместо форы сигарета! - то он 3 штуки подряд искурит тошнит, то начнёт с другого конца поджигать общжгётся  - неее ну надо ещё раз попробовать, а если сразу 2 штуки прикурить а если 5?, вообще дело не в этом - надо другие марки попробовать ))))))))))))
