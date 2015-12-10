FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 752

Новый комментарий
 
stranger:
Дело в том, что там покупали в июне 10-го, в июле 12-го, затюкали поддержку, а хаи не обновлялись, наводит на размышления)))

после 10го отвалили на 75 процентов от хая  2008го - должен быть перелом - а его не было))... то есть вероятность того что перепишем низ 2041 и 1875 намного ниже нежели что пойдем на север на 1.4000 и 1.5000

 

по времени лететь вниз до 20 января - 4 февраля - за это время месяц можно и к 16 ой фиге упасть, но тогда уже будет другая модель и прогноз )) - значит очень высока вероятность, что будут формировать двойное дно - сейчас фиксанутся до 25 ой фиги потом к указанным датам снова низ и разворот 

 

+ ГЕПЫ всякие на 3240 - посмотри май 2012го - геп 3083 и 2916 - низ 2041 - 10 фиг Сейчас ГЕП 3241 - 10 фиг 2241 +- 40пп - как раз )) 

 

фунтику тоже надо соплю на 1.5500 кинуть там ГЕП в августе 2013го) 

 
stranger:

Мне больше нравится "черепаший" канал 20 и 60 на отбой-пробой.

 

а где его взять?
 
kwinto:

после 10го отвалили на 75 процентов от хая  2008го - должен быть перелом - а его не было))... то есть вероятность того что перепишем низ 2041 и 1875 намного ниже нежели что пойдем на север на 1.4000 и 1.5000

 

по времени лететь вниз до 20 января - 4 февраля - за это время месяц можно и к 16 ой фиге упасть, но тогда уже будет другая модель и прогноз )) - значит очень высока вероятность, что будут формировать двойное дно - сейчас фиксанутся до 25 ой фиги потом к указанным датам снова низ и разворот 

 

+ ГЕПЫ всякие на 3240 - посмотри май 2012го - геп 3083 и 2916 - низ 2041 - 10 фиг Сейчас ГЕП 3241 - 10 фиг 2241 +- 40пп - как раз )) 

 

фунтику тоже надо соплю на 1.5500 кинуть там ГЕП в августе 2013го) 

Ну, гэпы это вопрос вообще такой.

Я смотрю на это так:

 

 
IRIP:
а где его взять?
Файлы:
Turtles.zip  7 kb
 

 

 

 
IRIP:

 

 

Да замусолена та поддержка, хаи не обновлялись, а цена постоянно падает на нее, может отскочит еще к 34-35, а может сразу проломят.

 

[Удален]  

что шумим???

 
Myth63:

что шумим???

Давай про фунт рассказывай)))
[Удален]  
stranger:
Давай про фунт рассказывай)))
ну я по попрежнему жду 5370 =) долг того года=) можем и 5290 увидеть (хотелось бы) зря чтоли с 70+ 3 ордера тащу=)
 

 

 

1...745746747748749750751752753754755756757758759...871
Новый комментарий