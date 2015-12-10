FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 752
Дело в том, что там покупали в июне 10-го, в июле 12-го, затюкали поддержку, а хаи не обновлялись, наводит на размышления)))
после 10го отвалили на 75 процентов от хая 2008го - должен быть перелом - а его не было))... то есть вероятность того что перепишем низ 2041 и 1875 намного ниже нежели что пойдем на север на 1.4000 и 1.5000
по времени лететь вниз до 20 января - 4 февраля - за это время месяц можно и к 16 ой фиге упасть, но тогда уже будет другая модель и прогноз )) - значит очень высока вероятность, что будут формировать двойное дно - сейчас фиксанутся до 25 ой фиги потом к указанным датам снова низ и разворот
+ ГЕПЫ всякие на 3240 - посмотри май 2012го - геп 3083 и 2916 - низ 2041 - 10 фиг Сейчас ГЕП 3241 - 10 фиг 2241 +- 40пп - как раз ))
фунтику тоже надо соплю на 1.5500 кинуть там ГЕП в августе 2013го)
Мне больше нравится "черепаший" канал 20 и 60 на отбой-пробой.
Ну, гэпы это вопрос вообще такой.
Я смотрю на это так:
а где его взять?
Да замусолена та поддержка, хаи не обновлялись, а цена постоянно падает на нее, может отскочит еще к 34-35, а может сразу проломят.
что шумим???
что шумим???
Давай про фунт рассказывай)))