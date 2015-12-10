FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 856
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Все тут будут https://www.mql5.com/ru/forum/154269
опа))
Вот это подарочки к НГ )))
На 4-рке есть о чем поговорить. Там и автобан не так жесток. Ишим там?
Да,Я видел там Илью...........и Айдлер там появлялся...........а Колдун-это кто?
Как там машка с красным кончиком поживает? Куда кончик смотрит?
О, ее кончик нормально поживает)))
а евру не пускают пока)
...
а евру не пускают пока)
Фунт придаст ей силы :-)
ps новогодний флет может оказаться неплохим поводом изменить расклад.
Фунт придаст ей силы :-)
Не, только лунь, так сказал Учитель..
Фунт выше 5585 сегодня тоже не жду.
Вот такая вот муйня)
Не, только лунь, так сказал Учитель..
Фунт выше 5585 сегодня тоже не жду.
Упс... и шо, уже продать?
... будет шорт, будет шорт...
ps да резких телодвижений тоже особо не жду. Разве что индекс.
Упс... и шо, уже продать?
... будет шорт, будет шорт...
ps да резких телодвижений тоже особо не жду. Разве что индекс.