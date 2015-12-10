FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 856

Новый комментарий
[Удален]  
Silent:
Все тут будут https://www.mql5.com/ru/forum/154269

опа))

Вот это подарочки к НГ )))

 
_new-rena:
На 4-рке есть о чем поговорить. Там и автобан не так жесток. Ишим там?
Не видел.
 
stranger:


Как там машка с красным кончиком поживает? Куда кончик смотрит?
 

 
 
gnawingmarket:
Да,Я видел там Илью...........и Айдлер там появлялся...........а Колдун-это кто?
Визард, где то год назад ушел пройтись по чужим монастырям)
 
gnawingmarket:
Как там машка с красным кончиком поживает? Куда кончик смотрит?

О, ее кончик нормально поживает)))

 

а евру не пускают пока)

 

 
stranger:
...

а евру не пускают пока)

Фунт придаст ей силы :-)

ps новогодний флет может оказаться неплохим поводом изменить расклад.

 
Silent:
Фунт придаст ей силы :-)

Не, только лунь, так сказал Учитель.. 

Фунт выше 5585 сегодня тоже не жду. 

Вот такая вот муйня)

 

 
stranger:

Не, только лунь, так сказал Учитель.. 

Фунт выше 5585 сегодня тоже не жду. 

Упс... и шо, уже продать?

... будет шорт, будет шорт...

ps да резких телодвижений тоже особо не жду. Разве что индекс.

 
Silent:

Упс... и шо, уже продать?

... будет шорт, будет шорт...

ps да резких телодвижений тоже особо не жду. Разве что индекс.

Зачем продать, разве зафиксить половину, да и нет сейчас особого смысла дергаться.
1...849850851852853854855856857858859860861862863...871
Новый комментарий