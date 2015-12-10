FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 252
Решетов, новые граали есть?)
сыр короче
я не про это задал вопрос то. я спросил, что будет с Россией и с мировой экономикой.
Так ничего, Шаман же тебе объяснил - голимые спекуляции, вверх-вниз, а потом в один прекрасный день то что называется "мировой экономической системой" закончится пшиком, так что не задавай вопросов, а иди прибыль с сова меняй на патроны и тушенку)
А патриотизм, сын мой, болезнь, или ты считаешь нормальным, что при рождении тебе сунули картонку в руки и зачислили в свои холопы? Ладно, тему завязали, а то опять меня...
я не про это задал вопрос то. я спросил, что будет с Россией и с мировой экономикой.
блеать! почему сыр то?.... я радею Родине во благо. да что же это такое. я говорю страну айда поднимать. а они - сыр это!
Решетов наверное подтвердит, что советником стока не заработать, скока можна руками. Так что исключено и ничо не будет
Лучше смотрим как в ближайший час шпокают сопротивление и отправляют сельщиков в страну вечной охоты..
Ежели бы ручки не были шаловливыми и жадность не подводила бы, тогда конечно. А так советника воткнул и пущай пашет - солнце ещё высоко.