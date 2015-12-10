FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 252

stranger:
Решетов, новые граали есть?)
Не, старьём перебиваюсь. Через оптимизатор прогоняю, получается как новенькое.
 
_new-rena:
сыр короче
блеать! почему сыр то?.... я радею Родине во благо. да что же это такое. я говорю страну айда поднимать. а они - сыр это!
 
joo:
я не про это задал вопрос то. я спросил, что будет с Россией и с мировой экономикой.
Аляску осталось присоединить и всё будет чики-пуки. Нашисты уже в Фергюсоне баламутят. Недолго осталось ждать.
 
joo:
Так ничего, Шаман же тебе объяснил - голимые спекуляции, вверх-вниз, а потом в один прекрасный день то что называется "мировой экономической системой" закончится пшиком, так что не задавай вопросов, а иди прибыль с сова меняй на патроны и тушенку)

А патриотизм, сын мой, болезнь, или ты считаешь нормальным, что при рождении тебе сунули картонку в руки и зачислили в свои холопы? Ладно, тему завязали, а то опять меня... 

joo:
Решетов наверное подтвердит, что советником стока не заработать, скока можна руками. Так что исключено и ничо не будет
 
joo:
Не чего не будет. Против рынка не возможно играть рынок съест всех и не подавиться. 
joo:
выше. ничо не поднимешь. котировка получается не от нас
 
_new-rena:
Решетов наверное подтвердит, что советником стока не заработать, скока можна руками. Так что исключено и ничо не будет
Ежели бы ручки не были шаловливыми и жадность не подводила бы, тогда конечно. А так советника воткнул и пущай пашет - солнце ещё высоко.
 

Лучше смотрим как в ближайший час шпокают сопротивление и отправляют сельщиков в страну вечной охоты..

 

 
Reshetov:
Ежели бы ручки не были шаловливыми и жадность не подводила бы, тогда конечно. А так советника воткнул и пущай пашет - солнце ещё высоко.
Во.
