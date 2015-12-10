FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 49

_new-rena:
ты знаешь, не реально сложная задача. у меня пока 4-ый...
Вот начнут массово переходить на пятый и куча сюрпризов начнётся. Вот я решил на пятом потренироваться. 
stranger:
Епт, а кто тебе на мт4 запрещает?)
 Время диктует правило игры 
 
usdcad просто молодец. Выпью сегодня за его здоровье, пожалуй.
 
stranger:

А фули ж там понимать то, открой счет на штуку и гоняй от уровней лотом 0.01 без стопа, не сольешь никогда, но и прибыль будет - слезы. от и вся ЕГО тс))))

 

чья?
Bicus:
usdcad просто молодец. Выпью сегодня за его здоровье, пожалуй.
с нами сопьешься )))) СПЕКУЛЯНТ !!!! ))))
 
IRIP:
чья?
Шамана истощение.
Speculator_:
Вот начнут массово переходить на пятый и куча сюрпризов начнётся. Вот я решил на пятом потренироваться.   Время диктует правило игры 
потом расскажешь, с третьего уровня когда на 4-ый перейдешь. с`подвинешь Учителя ))))
 
со 100 баксов до миллиона, кстати, реально. Не так давно наблюдал за этим. Один крендель сделал это за пару месяцев, причем, пипсой.
 
_new-rena:
потом расскажешь, с третьего уровня когда на 4-ый перейдешь. с`подвинешь Учителя ))))

 

На пятом такой номер не прокатит! Новости через пять минут!

 

 

Не сочтите за рекламу другого ресурса, но ПрофитМастер сотворил чудо. Я бы так не смог и быть может и не смогу.

Bicus:
со 100 баксов до миллиона, кстати, реально. Не так давно наблюдал за этим. Один крендель сделал это за пару месяцев, причем, пипсой.
почему то я не верю, какое у него плечо было, когда депо 200000 перевалило?
