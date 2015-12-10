FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 49
ты знаешь, не реально сложная задача. у меня пока 4-ый...
Епт, а кто тебе на мт4 запрещает?)
А фули ж там понимать то, открой счет на штуку и гоняй от уровней лотом 0.01 без стопа, не сольешь никогда, но и прибыль будет - слезы. от и вся ЕГО тс))))
usdcad просто молодец. Выпью сегодня за его здоровье, пожалуй.
чья?
Вот начнут массово переходить на пятый и куча сюрпризов начнётся. Вот я решил на пятом потренироваться. Время диктует правило игры
потом расскажешь, с третьего уровня когда на 4-ый перейдешь. с`подвинешь Учителя ))))
На пятом такой номер не прокатит! Новости через пять минут!
Не сочтите за рекламу другого ресурса, но ПрофитМастер сотворил чудо. Я бы так не смог и быть может и не смогу.
Вот: <удалено>
со 100 баксов до миллиона, кстати, реально. Не так давно наблюдал за этим. Один крендель сделал это за пару месяцев, причем, пипсой.