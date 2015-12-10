FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 341
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
пять пар основных мажоров и на них прогнозы ТФ один Н4. Для торговли смотрю 3 пары 2 мажора и их кросс - вот кроссом и торгую. Разные тф одной пары это не о чём - это технически для расстояний ТП и СЛ. в прогнозоровании это не поможет. И собственно главное сам разворот цены неизвестен и не прогнозируем (вариант смотреть из прошлого пика - выше рассказал)
Игра в долгосрок часто не оправдывается
почему? посмотри когда был сделан прогноз и когда рынок развернулся https://www.mql5.com/ru/blogs/post/72609 ))
А то что кто-то в чем то пытается убедить рынок - это все субъективно
А по факту мы имеет большие проблемы в Еврозоне (отсюда и падение евры) и думаю что они еще только начались
И представьте что Еврозона начнет распадаться как карточный домик, тогда сколько будет стоит евро?
А то что кто-то в чем то пытается убедить рынок - это все субъективно
А по факту мы имеет большие проблемы в Еврозоне (отсюда и падение евры) и думаю что они еще только начались
И представьте что Еврозона начнет распадаться как карточный домик, тогда сколько будет стоит евро?
А то что кто-то в чем то пытается убедить рынок - это все субъективно
А по факту мы имеет большие проблемы в Еврозоне (отсюда и падение евры) и думаю что они еще только начались
И представьте что Еврозона начнет распадаться как карточный домик, тогда сколько будет стоит евро?
?? предлагаешь продавать?)) надо было тебе продать .. все на тех же уровнях крутимся
что ж такое... каждый пост объяснять нужно...
я не предлагаю продавать, лишь привожу пример
а вообще - никого не слушай, торгуй как умеешь. Зачем кому-то что-то доказывать?
Я вон, торгую. Есть сигнал, вхожу. Нет сигнала - позиция растет. Есть противоположный сигнал, крою или в БЭУ перевожу и открываю противоположный...
скажем, юсджпю
был сел, переведен в БЭУ поскольку не знал хода для бай.
но бай пошел выше села и закрыл его по безубытку автоматом. Бай пока держится, но будет сигнал на селл опять продам... все это на часе
Просто не надо пересиживать и ожидать полета в небеса или падение в пропасть, появилось в профите 1-1,5 фиги фиксим прибыль, отдыхаем и ждем следующих сигналов, посмотри диапазон флета по тому же золоту.
статистики без разницы где набраться на демо или лям слить, да бывает так продашь ии потом тут же образуется лоу - бывает такое скажу больше - такое бывает у торгующих реал тайм, ИИИ никогда такого не бывает у скрин трейдеров светящих насиженные скрины. (он его просто не покажет) и вообще есть стопы - завидуйте лоководы! (чой то опять хвалюсь ) (ладно спрашивай пару вопросов и хорош)
Игра в долгосрок часто не оправдывается