Ishim:
пять пар основных мажоров и на них прогнозы ТФ один Н4. Для торговли смотрю 3 пары 2 мажора и их кросс - вот кроссом и торгую. Разные тф одной пары это не о чём - это технически для расстояний ТП и СЛ. в прогнозоровании это не поможет. И собственно главное сам разворот цены неизвестен и не прогнозируем (вариант смотреть из прошлого пика - выше рассказал)
Покумекаю на досуге. Будут вопросы спрошу. Спасибо.
 
Spekul:
Игра в долгосрок часто не оправдывается
почему? посмотри когда был сделан прогноз и когда рынок развернулся  https://www.mql5.com/ru/blogs/post/72609 ))
Итак, что мы имеем на данный момент – с 8го мая толпу пытаются убедить в том, что в Еврозоне все совсем плохо. Драги запустил вербальную интервенцию. Все повторяется - покупай (бакс) на слухах...
 
kwinto:
а что рынок уже развернулся? здесь пока ничего не видно
 

А то что кто-то в чем то пытается убедить рынок - это все субъективно

А по факту мы имеет большие проблемы в Еврозоне (отсюда и падение евры) и думаю что они еще только начались

И представьте что Еврозона начнет распадаться как карточный домик, тогда сколько будет стоит евро?

 
субъективно в марте надо смотреть разворот или коррекция на всё лето - какой разворот в начале зимы.
 
так в том то и дело что нет никаких проблем у евро )) это у штатов проблемы бакс падает - евро растет вот ецб и борется с падающим баксом)))))))
 
kwinto:
?? предлагаешь продавать?)) надо было тебе продать .. все на тех же уровнях крутимся 

что ж такое... каждый пост объяснять нужно...

я не предлагаю продавать, лишь привожу пример

а вообще - никого не слушай, торгуй как умеешь. Зачем кому-то что-то доказывать?

Я вон, торгую. Есть сигнал, вхожу. Нет сигнала - позиция растет. Есть противоположный сигнал, крою или в БЭУ перевожу и открываю противоположный...

скажем, юсджпю

 

был сел, переведен в БЭУ поскольку не знал хода для бай.

но бай пошел выше села и закрыл его по безубытку автоматом. Бай пока держится, но будет сигнал на селл опять продам... все это на часе 

 
Spekul:
Просто не надо пересиживать и ожидать полета в небеса или падение в пропасть, появилось в профите 1-1,5 фиги фиксим прибыль, отдыхаем и ждем следующих сигналов, посмотри диапазон флета по тому же золоту.
ну как-то так
 
Ishim:
статистики без разницы где набраться на демо или лям слить, да бывает так продашь ии потом тут же образуется лоу - бывает такое скажу больше - такое бывает у торгующих реал тайм, ИИИ  никогда такого не бывает у скрин трейдеров светящих насиженные скрины. (он его просто не покажет) и вообще есть стопы - завидуйте лоководы! (чой то опять хвалюсь ) (ладно спрашивай пару вопросов и хорош)
Да какая тебе нах разница на твоем демо слить или не слить. Что у тебя спрашивать? Почему баи в вышине парят, а селлы внизу? Иди тренируйся)
 
Spekul:
Игра в долгосрок часто не оправдывается
Спекуль, оправдывается только игра в средне и долгосрок, мышиная возня заканчивается всегда одним и тем же.
