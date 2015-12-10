FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 499
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ааааа..... ой... он наверное знает....
Зачем помнить?
а зачем вам будущее?
ОН знает все, но вот сказать... Сам не понимает иногда что говорит старый уже...
Спать иди)
а зачем вам будущее?
всем пака!
Хорошо хоть послушный)))
Хорошо хоть послушный)))