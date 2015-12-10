FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 137

[Удален]  
Speculator_:
уважаемый спекултор, а где же цель ????
[Удален]  
gnawingmarket:
AUDNZD Н1 продажа-на графике траектория сделки.
если начинать обсуждение, то лучше с мажоров..........
 
_new-rena:
отвали, рано тебе не прочитав....
От чего такая возбуждённость? 
[Удален]  
Speculator_:
Кроме флуда от странжа ни чего умного не видал 
Спекуль, если ты ты "чайник" и не умеешь быть трейдером, то стренж 1000-пудово не причем. А то что он тебе скажет (если захочет) сам смотри....
 
_new-rena:
Спекуль, если ты ты "чайник" и не умеешь быть трейдером, то стренж 1000-пудово не причем. А то что он тебе скажет (если захочет) сам смотри....
 Ну ты и меня рассмешил... 
 

 

Замок! 

[Удален]  
Speculator_:
 Ну ты и меня рассмешил... 

Ок. давай поприкалываемся хоть на еврике - чо делать бум????

[Удален]  
Speculator_:

 

Замок! 

лааааадно.

нук-нук-нку----кткаааа

хепп-ибеей-сдей-туа-ююююю

 

 Цель замка открыть покупку. 

 


Предполагаю фунту идти до красной линии

