FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 137
AUDNZD Н1 продажа-на графике траектория сделки.
отвали, рано тебе не прочитав....
Кроме флуда от странжа ни чего умного не видал
Спекуль, если ты ты "чайник" и не умеешь быть трейдером, то стренж 1000-пудово не причем. А то что он тебе скажет (если захочет) сам смотри....
Замок!
Ну ты и меня рассмешил...
Ок. давай поприкалываемся хоть на еврике - чо делать бум????
Замок!
лааааадно.
нук-нук-нку----кткаааа
хепп-ибеей-сдей-туа-ююююю
Цель замка открыть покупку.
Предполагаю фунту идти до красной линии