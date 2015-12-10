FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 135
хотя, может и уйдет =) Очень спорный вопрос.
стоп за хаем самой верхней и 70% что пойдет вниз
Предполагаю ближайшие минутное будущие.
ну и зря. Уже был первый сигнал на продажу по H4
Далеко оно не уйдет
После того как я возьму профит на 1.2500 рынок возможно упадёт до 1.2450 или немного ниже, но а потом так сказать со свежими силами начнётся движение в верх. Такое у меня мнение по EUR/USD.
да рассудит нас кууукл =)
Не понял что?
обновил я пост свой, картинка не вставилась =)
я говорю, зачем ссать против ветра?
если мадк в верхней доли, от нуля - желательно искать входы на продажу
если в нижней - то на покупки
взял профит?
Нет. Но стопы расставил!
От сюда на понижение буду играть с профитом 1.2453
да не строчи ты, как из автомата =)
может и вверх пойдем.
явно восходящий тренд, а ты продаешь...