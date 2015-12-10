FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 135

хотя, может и уйдет =) Очень спорный вопрос. 

стоп за хаем самой верхней и 70% что пойдет вниз 

 

 

Предполагаю ближайшие минутное будущие. 

 
IRIP:

ну и зря. Уже был первый сигнал на продажу по H4

Далеко оно не уйдет

 

После того как я возьму профит на 1.2500 рынок возможно упадёт до 1.2450 или немного ниже, но а потом так сказать со свежими силами начнётся движение в верх. Такое у меня мнение по EUR/USD.

 

 
Speculator_:

да рассудит нас кууукл =)

 

 

 
IRIP:
Не понял что?
 
Speculator_:
обновил я пост свой, картинка не вставилась =)
я говорю, зачем ссать против ветра? 

если мадк в верхней доли, от нуля - желательно искать входы на продажу

если в нижней - то на покупки 

 
Speculator_:
взял профит?
 
IRIP:
Нет. Но стопы расставил! 

 

От сюда на понижение буду играть с профитом 1.2453 

 
Speculator_:

да не строчи ты, как из автомата =)

может и вверх пойдем.

явно восходящий тренд, а ты продаешь...  

