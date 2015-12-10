FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 777

Новый комментарий
 
Сейчас по ТВ восторженно передали о подробностях женитьбы Элтона Джона на своём более молодом друге. Детей показали,которых воспитывают эти "родители". Точно конец света! Другим советую не смотреть ТВ,а сам смотрю..........тьфу,блин!
 
stranger:
Так думать в моменте не надо, шире смотрите, таваристч)))

куда уж шире...

весь план кукла показал в ссыле

GBPAUD вот хочет кончить...

расти

 
gnawingmarket:
Сейчас по ТВ восторженно передали о подробностях женитьбы Элтона Джона на своём молодом друге. Детей показали,которых воспитывают эти "родители". Точно конец света! Другим советую не смотреть ТВ,а сам смотрю..........тьфу,блин!

Сэра Элтона Джона))))))))))))))))))))))))

Илья, так лунь куда идет?) 

[Удален]  
ой, 777 страничка=) надо отметится =)
 
Через 35 мин новости по доллару..........пары должны подвинуться.
 
stranger:

Сэра Элтона Джона))))))))))))))))))))))))

Илья, так лунь куда идет?) 

не надо меня вспоминать вместе с этим, Джоном


 
Ilij:

не надо меня вспоминать вместе с этим, Джоном


Извините.

Королева ему титул такой, а ты - не вспоминать... 

 
stranger:

Извините.

Евроена начинает красиво смотреться

Завтра новостей вагон

В селл уедет (как и ена, впрочем...)

[Удален]  
Ilij:

Евроена начинает красиво смотреться

Завтра новостей вагон

В селл уедет (как и ена, впрочем...)

Через девять часов банк холидей в японии.
 
Ilij:

Евроена начинает красиво смотреться

Завтра новостей вагон

В селл уедет (как и ена, впрочем...)

В бай уехала, пробила могучую машку и ушла))))
1...770771772773774775776777778779780781782783784...871
Новый комментарий