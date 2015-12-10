FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 777
Так думать в моменте не надо, шире смотрите, таваристч)))
куда уж шире...
весь план кукла показал в ссыле
GBPAUD вот хочет кончить...
расти
Сейчас по ТВ восторженно передали о подробностях женитьбы Элтона Джона на своём молодом друге. Детей показали,которых воспитывают эти "родители". Точно конец света! Другим советую не смотреть ТВ,а сам смотрю..........тьфу,блин!
Сэра Элтона Джона))))))))))))))))))))))))
Илья, так лунь куда идет?)
не надо меня вспоминать вместе с этим, Джоном
Извините.
Королева ему титул такой, а ты - не вспоминать...
Евроена начинает красиво смотреться
Завтра новостей вагон
В селл уедет (как и ена, впрочем...)
