FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 464

_new-rena:

Долго я обдумывал этот пост....

Смысл рисунка в том, что когда цена идёт КАК по линейке - кукл отдыхает, но он отрывается по черному за пропущенное время и нагоняет упущенную выгоду ))))

Структура не ломается при этом. Вопрос - меняются ли цели крупных денег. Т. е., равносильно ли это гэпу, например. ((если на самом деле) когда маркетмейкер переворачивается в свою пользу)


 
Silent:

Они всегда оставляют хлебные крошки после себя. Это заметно и этим можно пользоваться. Я пользуюсь )))
Silent:

здесь переворот пока не ощущается. обычный вынос и тех и других. цель та же
 
artikul:
Дык, :-) так и есть
_new-rena:
здесь переворот пока не ощущается. обычный вынос и тех и других. цель та же

А он и не должен ощущаться. Как обычно. Толпа должна начать сомневаться, что тренд всё ещё падающий, когда процесс уже полным ходом запущен в обратку.

200 с небольшим пунктов с 3.10. Деньги то лежат. Просто лежат, не работают.

Silent:

про себя?
 

_new-rena:
про себя?
Про кукла ;-) я скромнее.
Silent:
Про кукла ;-) я скромнее.
Дак если кукл вчера вынес продавцов и покупателей с площади в 200 пуков - где будет бегать в будущем цена, я думаю что итак понятно... Даже границы известны.
 
Evgen-ya1:

Скажите кто-нибудь пользовался Голд сигналс советником или это лажа(((

Просто капаюсь в советниках .. можете порекомендовать?
