FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 464
Долго я обдумывал этот пост....
Смысл рисунка в том, что когда цена идёт КАК по линейке - кукл отдыхает, но он отрывается по черному за пропущенное время и нагоняет упущенную выгоду ))))
Структура не ломается при этом. Вопрос - меняются ли цели крупных денег. Т. е., равносильно ли это гэпу, например. ((если на самом деле) когда маркетмейкер переворачивается в свою пользу)
Они всегда оставляют хлебные крошки после себя. Это заметно и этим можно пользоваться. Я пользуюсь )))
здесь переворот пока не ощущается. обычный вынос и тех и других. цель та же
А он и не должен ощущаться. Как обычно. Толпа должна начать сомневаться, что тренд всё ещё падающий, когда процесс уже полным ходом запущен в обратку.
200 с небольшим пунктов с 3.10. Деньги то лежат. Просто лежат, не работают.
Скажите кто-нибудь пользовался Голд сигналс советником или это лажа(((
про себя?
Про кукла ;-) я скромнее.
